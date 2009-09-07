توجه به بافتهای فرسوده و محله محوری مهمترین اولویتهای مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر عیسی شریفی در جلسه بررسی فعالیتها، پروژه ها، سیاستها و برنامه های آتی شهرداری منطقه 14 با بیان این مطلب تاکید کرد: موضوع محله محوری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد باید ظرفیتهای این کار را با ایجاد مراکز چند منظوره فرهنگی تحت عنوان سرای محله وامکاناتی همچون کتابخانه، خانه سلامت، خانه اسباب بازی، خانه IT و دارالقرآن بالا برد.

شریفی افزود: اولویت دیگر رسیدگی و رفع مشکل بافتهای فرسوده سطح منطقه است که باید به طور خاص پیگیری شود و حل این معضل تنها با مشارکت شهروندان ساکن در بافت فرسوده امکانپذیر است که با مساعدتهای لازم باید آنها را به نوسازی این بافتها ترغیب کنیم.

معاون امو مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه باید بر سرانه های مورد نیاز منطقه تسلط و برآورد کافی داشت گفت : این منطقه بعداز منطقه 17 دارای بیشترین شهید در شهر تهران است و این امر ما را برآن می دارد تا بیشترین تلاش خود را برای خدمت رسانی به شهروندان این منطقه داشته باشیم.

وی افزود : در آینده کارها در شهرداری تهران به سه فاز تقسیم می شود که اولین فاز اجرای برنامه های سال 88 و برنامه ریزی کارشناسی شده برای سال 89 است و فازهای بعدی نیز شناسایی نیازها و طرحهای مناسب و برنامه ریزی برای سالهای 1390 و 1391 خواهد بود.