پيتر ولاپان: فوتبال آسيا بايد از جام ملتهاي اروپا الگو برداري كند

به گزارش خبرنگار "مهر" پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا درمصاحبه با سايت خبري اين كنفدراسيون تاكيد كرده رقابتهاي جام ملتهاي آسيا با ظهورجوانان درتيم هاي ملي مختلف كشورهاي شركت كننده همراه خواهد بود كه ازاين حيث بي شباهت به رقابتهاي جام ملتهاي اروپا نيست.

پيترولاپان دربخشي ازصحبت هايش آورده است: حالا كه بازيكناني چون ناكاتا و شينيجي اونوازژاپن ، ماكسيم شاتسيخ ازازبكستان وچند بازيكن باتجربه ديگربه دلايل مختلف دراين رقابتهاي حضورندارند نوبت به جوانان است تا خود را نشان دهند و به عنوان ستاره هاي جديد فوتبال آسيا به دنياي فوتبال معرفي شوند.

ولاپايان درپايان صحبت هايش ابرازاميدوراي كرده رقابتهاي جام ملتهاي آسيا هم مانند جام ملتهاي اروپا ميداني باشد براي ظهور جوانان درتيم هاي مختلف كه باعملكرد خوبشان فوتبال آسيا را متحول كنند.