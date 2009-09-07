"راهنمای انتخاب عقلانی و اجتماعی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی نظریه انتخاب عقلانی و انتخاب اجتماعی می‌پردازد.

هدف کتاب توجه به بنیانهای نظریه انتخاب عقلانی و انتخاب اجتماعی را در 30 سال گذشته عنوان شده است .

نظریه انتخاب عقلانی نظریه‌ای آماری است که در اقتصاد و سایر حوزه‌های علوم انسانی راه یافته است.

در این کتاب به طور عمده به بررسی اندیشه‌های اقتصاددانان در رابطه با انتخاب عقلانی و چگونگی کاربرد آن در اقتصاد و الگوی اقتصاد رفاه پرداخته شده است .

کتاب همچنین به بررسی انتخاب عقلانی در حوزه علوم سیاسی، فلسفه و روانشناسی می‌پردازد و در صدد است تا نشان دهد که چگونه این نظریه در این حوزه‌ها گسترش یافته است.

این کتاب با همکاری 23 نفر از اندیشمندان بنام حوزه‌های فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد به نگارش درآمده است و به لحاظ جامعیت یکی از آثار قابل توجه در این حوزه موضوعی به شمار می‌رود.

بر اساس نظریه انتخاب عقلانی هر بازیگر خردمند فرض می‌شود که بر اساس محاسبه سود و زیان از میان گزینه‌های (بدیلها) دست به انتخاب می‌زند و گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که بیشترین سود و کمترین ضرر را متوجه او سازد.