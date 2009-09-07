ایران در نمایشگاه اکسپو چین حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محمد مهدی تندگویان در جمع خبرنگاران گفت :‌غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو چین در فضایی به وسعت 2 هزارمتر مربع در بخش آسیای نمایشگاه قرار دارد، این درحالی است که اقدامات ساخت وساز سالن به اتمام رسیده و نمای بیرونی آن درحال آماده سازی است .

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: در بخش داخلی به معرفی تاریخ ، قومیت و ملیت ، ایران و تاریخ تمدن ایران پرداخته شده و بخش میانی به موضوعاتی چون گذر از تاریخ ، پیشرفت ، اسلام و نحوه معماری در اسلام ، دستاوردها تمدن اسلامی پرداخته است.



وی تصریح کرد: طراحی غرفه جمهوری اسلامی ایران در اکسپو چین معماری تلفیقی با بهره گیری از الگوهای معماری سنتی و الهام از اسلام است، ضمن اینکه نمایشگاه اکسپو 2010 با شعار شهر سالم ،‌ زندگی سالم برگزار می شود .



به گفته تندگویان، تاکنون 190 نماینده رسمی از کشورهای مختلف برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند، این درحالی است که بیش از دو سال است که فعالیت این ستاد در ایران آغاز شده و در سه ماه اخیر نیز مجموعه فعالیتها به طور جدی پیگیری شده است.

وی از آغاز به کار ستاد این نمایشگاه خبرداد و گفت: از تمامی وزرا و نمایندگان آنها برای حضور دعوت به عمل آمده است.

تندگویان گفت:‌ توافقات نهایی درخصوص مشارکت ایران در اکسپو با مسئولان چینی صورت گرفته است. وی از حضور ایران در نمایشگاه اکسپو به عنوان حرکتی ملی نام می برد و عنوان کرد: به دلیل اهمیت این حضور دولت در سرفصل بودجه خود اعتباری به میزان 40 میلیارد ریال را به این امر اختصاص داده است .