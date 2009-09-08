۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

سه هزار تن کالا از گمرکات استان گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان از صادرات سه هزار تن کالا از گمرکات انزلی و آستارا در سال جاری خبر داد.

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این کالاها که شامل چای، خرما و کشمش به ارزش اقتصادی 52 میلیارد و چهار میلیون ریال است که پس از دریافت مجوز استاندارد از این اداره کل به جمهوری آذربایجان، روسیه، هلند، قزاقستان، چین و هندوستان صادر شده است.

وی همچنین به بررسی نمونه های آزمایش شده 87 نوع کالای وارداتی و صادراتی اشاره کرد و اظهار داشت: این کالاها به دلیل استاندارد نبودن مجوز ورود و صدور دریافت نکردند.

مدیرکل استاندارد گیلان ادامه داد: عمده واردات به کشور در چهارماهه نخست امسال ورقهای فلزی سرد و گرم، میله گرد، انواع آهن آلات، گندم و البسه از کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین و آذربایجان بوده است.

کد مطلب 943191

