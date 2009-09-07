آماده گفتگو و مناظره با اوباما هستم / به سازمان ملل می روم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد در پاسخ به این سئوال که برخی رای اعتماد مجلس به 18 نفر از اعضای کابینه دهم را نتیجه اعلام صلاحدید رهبر معظم انقلاب خواندند، گفت: البته خیلی روشن است که رهبری معظم انقلاب همواره به دنبال موفقیت دولتها و قوای گوناگون بوده و هستند اما همانطور که در جلسه پایانی رای اعتماد اعلام کردم قوای گوناگون هرکدام مسئولیتهای خودشان را دارند و بر اساساین مسئولیت باید پاسخگوی مردم ایران و مراجع قانونی باشند.

وی افزود: اینکه برخی می خواهند تلاش کنند بار تصمیمات خود را به دوش رهبری ملت و دیگران بیندازند کار درستی نیست شاید طولانی ترین زمان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بررسی وزیران دولت دهم بود که مورد نقادی و بررسی ذره بینی قرار گرفت.

رئیس جمهور گفت: زندگی آنان قبل از تولد و پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفت و بنده از رویکرد مجلس استقبال کردم و آن را مقوم کار رئیس جمهور و به نفع ملت اعلام کردم.

احمدی نژاد گفت: همه تلاشها انجام شد تا بررسی دقیق تر و کامل تر انجام شود اما کسانی بودند در بیرون و داخل تا پروژه های شکست خورده انتخابات را در رای اعتماد تکمیل یا بازبینی کنند که با اراده قاطع قاطبه نمایندگان و هوشمندی آنان این طراحی با شکست مواجه شد.

وی با بیان این ضرب المثل که روغن ریخته را نذر حضرت عباس می کنند، ادامه داد: کسی نباید منتی بر دوش ملت، رهبری عزیز انقلاب و مردم بگذارد. آنها که می خواستند 8-9 وزیر را بیندازند تا روز آخر تلاش خود را کردند اما نمایندگان با هوشمندی و بررسی دقیق مانع شدند و دولتی با رای بالای نمایندگان مستقر کردند.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت جز به ملت و جز به راه نورانی انقلاب و ارزشهای برآمده از فرهنگ ملت ایران بدهکاری ندارد و اکثر نمایندگان و دولت با هم برادر و در کنار هم و سنگربه سنگر هستند که به خاطر کار دقیق و بزرگی که نمایندگان انجام دادند صمیمانه از آنان تشکر می کنم.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری که ازبرنامه های وی در آستانه سفر به مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال انجام مناظره با اوباما رئیس جمهور آمریکا جویا شد، گفت: به شرط حیات و توفیق به اتفاق همکاران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهم کرد و این حضور جزو برنامه های ثابت دولت است و از این پس هیچ عرصه ای از عرصه های بین المللی از حضور قاطع، پر رنگ و اثرگذار جمهوری اسلامی خالی نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: تلاش برای اصلاح را وظیفه قطعی خود می دانیم بنابراین در همه عرصه ها حاضر خواهیم بود و در مجمع عمومی دیدگاهها را تشریح خواهیم کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: در این سفر با مردم آمریکا ملاقاتهایی خواهیم داشت و گفتگوهای متنوع رسانه ای نیز خواهیم داشت. همچنین در برخی اجلاسهای گروههای اجتماعی سیاسی جهانی که عضو یا مسئول هستیم، شرکت خواهیم کرد.

احمدی نژاد در خصوص مناظره با اوباما نیز گفت: قبلا اعلام کرده ام هم در دوره بوش و هم در دوره اوباما و باز هم اعلام می کنم که آمادگی داریم در برابر رسانه های گروهی درباره مسائل جهانی به مناظره بنشینیم. معتقدیم این روش بهترین روش برای روشن شدن و حل مسائل جهانی است ، زیرا دوره حرکات پنهانی و طراحیهای نهانی و توافق پنهانی برای تعیین سرنوشت جهان به پایان رسیده است.

وی یاد آور شد: فکر می کنیم اگر حرفی بزنیم و بگوییم ریشه مشکلات جهانی چیست آنها هم نظراتشان را بگویند این به حل مشکلات کمک می کند، ملت ایران یک منطق بسیار مستحکم دارد که در هر عرصه و جایگاهی این منطق قابل عرضه است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ترس و نگرانی نداریم گفت: باز هم اعلام می کنم آماده مناظره و گفتگو در برابر رسانه های جهانی هستم.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران خارجی که خطاب به وی گفت شما در اولین کنفرانس خبری پس از انتخابات اعلام کردید نیازی برای صحبت کردن در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای با غرب نیست اما اخیرا اعلام کردید آماده اید در خصوص مسئله هسته ای با غرب گفتگو کنید، گفت: موضع امروز من همان موضع قبل و بعد از انتخابات است.

وی ادامه داد: از نظر ما موضوع هسته ای تمام شده است، ما در تعامل نزدیک با آژانس بین المللی انرژی اتمی کار را دنبال می کنیم و هیچ گاه در خصوص حقوق مسلم ملت ایران به مذاکره نمی نشینیم. آنچه که اعلام کردیم گفتگو و همکاری در دو بخش است اول فرصت سازی برای استفاده صلح آمیز از انرژی پاک اتمی برای همه کشورهاست، دوم سازماندهی یک مدیریت موثر برای جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و خلع سلاح جهانی هسته ای است که این موضع روشن است.

رئیس جمهور گفت: در این چارچوب آمادگی داریم با همه کسانی که علاقه مند هستند گفتگو کنیم بنابراین موضع بسیار روشن است.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که چرا به جای ارائه بسته به 1+5 برای مذاکره آن بسته را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نمی دهید، گفت: ما با آژانس در تعامل هستیم و کارهایمان را جلو می بریم، بسته پیشنهادی مابه 1+5 در پاسخ به اظهار تمایل آنها به گفتگو با ایران است ما هم چارچوب های گفتگو و موضوعات را تنظیم کرده ایم و پیشنهاد دادیم، این یک سیاست ثابت جمهوری اسلامی در تعامل با همه کشورها و دولتهاست.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که تفاوت نگاه دولت دهم به اقتصاد را جویا شد و همچنین از برنامه دولت برای تک نرخی کردن سود بانکی پرسید، تصریح کرد: تک نرخی کردن سود بانکی در برنامه چهارم دیده شده بود، دولت برنامه ریزی هایش را انجام داد اما با مخالفت گسترده کسانی که خود برنامه چهارم را تنظیم کرده بودند روبرو شد، خود آنان در برابر این برنامه ایستادند.

رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرد: سود بانکی تابع چرخه اقتصادی است. ما سود ثابت بانکی را مطلقا قبول نداریم و آن را ربا و خلاف می دانیم. بخش های سرمایه گذاری در مبادلات پولی و بانکی باید از بخش های تامین های ضروری تفکیک شود.

احمدی نژاد به در دستور کار بودن طرح اصلاح نظام بانکی در دولت اشاره و خاطر نشان کرد: به محض اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها از مجلس خارج شود و به تصویب برسد دولت لایحه ساماندهی نظام بانکی و امور مالیاتی و گمرکی را تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی در خصوص تیم اقتصادی دولت دهم نیز گفت: قبلا اعلام کردم مخالفان دولت بیشترین انتقادات را به سیاستهای اقتصادی دولت متوجه کردند اما در جریان کابینه دیدیم که وزیری که مطلقا مخالف نداشت وزیر اقتصاد دولت نهم بود این به این معنی است که بیشتر مخالفتها سیاسی است زیرا وزیر اقتصاد سکان دار تیم اقتصادی دولت است.

رئیس جمهور با بیان اینکه تغییرات گسترده ای در تیم اقتصادی نداشتیم گفت: وزیر اقتصاد ثابت است و وزیر بازرگانی به وزارت نفت رفته و معاون تجارت خارجی ایشان جای وزیر بازرگانی را گرفته است که وزیر صنایع هم ثابت است. اما باید برنامه های دولت عملیاتی شود، ما برای اقتصاد برنامه روشنی داریم که با تحقق آنها شاهد تحول اقتصادی خواهیم بود و این نیازمند همکاری سایر قواست.

احمدی نژاد گفت: می توانستیم زودتر از امروزلایحه هدفمند کردن یارانه ها را در اختیار داشته باشیم البته مجلس هم تلاش می کند و امیدواریم این قانون هر چه زودتر در اختیار دولت قرار گیرد تا باقی برنامه ها که در پرتو آن باید انجام شود را دنبال کنیم.

ادامه دارد...