دستگیری برخی از پرسنل گمرک شهید رجایی به دلیل فساد مالی

ناصر کاویانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در تایید دستگیری تعدادی از کارکنان گمرک شهید رجایی به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: در راستای مبارزه با فساد مالی و سالم سازی اداری گمرکات استان هرمزگان، در اقدامی هماهنگ بین اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و حراست گمرک ایران، تعدادی از کارکنان گمرک شهید رجایی بندرعباس به اتهام اخذ وجه غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

ناظر گمرکات استان هرمزگان افزود: در حال حاضر این افراد با دستور مراجع قضایی جهت تحقیقات تکمیلی در بازداشت به سر می برند.

ناصر کاویانی هرگونه اظهار نظر در مورد تعداد افراد بازداشت شده و تحت تعقیب و میزان وجه اخذ شده توسط این فراد را منوط به کامل شدن تحقیقات تکمیلی دانست و از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

گفتنی است، صبح امروز یک منبع آگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 14 نفر از کارکنان گمرک شهید رجایی بندرعباس به دلیل تخلفات متعدد و جابجایی حسابهای مالی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شدند.

این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود بیان کرد: دو تن از کارشناسان تعیین ارزش، دو تن از کارشناسان فنی، یک ارزیاب درب خروج و یک کارشناس بازبینی و چند تن دیگر تخلفات بزرگی را مرتکب شده بودند که پس از بررسی های صورت گرفته از حساب های شخصی و محرز شدن این تخلفات بازداشت شده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.