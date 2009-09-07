صرفه جویی 1500 مگاواتی مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمد یزدی گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته، استفاده از هر لامپ 23 واتی کم مصرف در مقایسه با استفاده از یک لامپ 100 وات رشته ای 77 وات و به ازای هر لامپ کم مصرف 11 وات به جای لامپ 60 وات شمعی، که معمولاً در لوسترها کاربرد دارد در حدود 50 وات صرفه جویی به همراه دارد.

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر افزود: با استفاده از ضریب همزمانی که حدود حدود 3 درصد برای استفاده از لامپ های کم مصرف مشخص شده است، هر لامپ کم مصرف می تواند تا 3/1لامپ معمولی در مصرف برق صرفه جویی داشته باشد.

وی تصریح کرد: از نظر کاهش پیک عملی طبق آخرین آمار در مردادماه امسال نیز براساس پیش بینی ها باید نیاز مصرف به 40 هزار مگاوات می رسید اما با توجه به برنامه های پیاده سازی شده این میزان به 37 هزار و 500 مگاوات کاهش یافت.

احمدی یزدی خاطرنشان کرد: براوردها نشانگر آن است که حدود یکهزار و 500 مگاوات از این میان در اثر صرفه جویی در مصرف برق و با استفاده از لامپ های کم مصرف و باقی مانده نیز با کمک اقدامات اصلاحی و بهینه سازی شبکه های برق و همکاری صنایع صورت گرفته است.

وی از استقبال صنوف تجاری در استفاده از لامپهای کم مصرف خبرداد و گفت: برخی از مشترکان تجاری به منظور عرضه محصولات خود مخصوصاً در صنف میوه و تره بار جهت جلب مشتری از لامپهای مدادی و خیاری و قلمی و غیره استفاده می کردند تا بتوانند بیرون و داخل مغازه را با نور زیاد پوشش دهند که با جمع آوری بیش از 400 هزار شعله لامپ پر مصرف از این صنوف و تبدیل آن به لامپ های کم مصرف بخشی از کسری برق تولیدی را جبران شد.