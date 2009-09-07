آمریکا بزرگترین صادر کننده و وارد کننده سلاح سبک در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، بر اساس گزارش کنگره آمریکا، ایالات متحده مدعی غلبه بر بازار سلاح های سبک در جهان شده است.

آمریکا اعلام کرده است که فروش سلاح سبک خود را در جهان به میزان 68.4 درصد افزایش داده است .

بر اساس این گزارش با وجود رکود چشمگیر اقتصادی در بازار جهانی سلاح های سبک طی یک سال گذشته، آمریکا فروش سلاح سبک را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات گمرکات سازمان ملل در 2009 در رابطه با "تجارت اسلحه کوچک" آمده، تخمین زده می شود ارزش تجارت جهانی سلاح های سبک با افزایش 28 درصدی بین سال های 2000 تا 2006 به رقم 2 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده باشد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از 53 کشور جهان، بزرگترین صادر کنندگان اسلحه کوچک به ترتیب عبارتند از آمریکا، ایتالیا، آلمان و برزیل که آمریکا درصدر فهرست وارد کنندگان نیز هست که پس از آن عربستان سعودی، قبرس و آلمان قرار دارند.