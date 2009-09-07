منطقه ویژه صنعتی ایران و ترکیه راه اندازی می شود

سلیمان جعفرزاده در حاشیه دیدار مسئولان آغری ترکیه با مسئولان شهرهای شمالی آذربایجان غربی در گفتگو با مهر افزود: این منطقه با هدف گسترش سطح همکاری های اقتصادی دو طرف و بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با وزارت امور خارجه بزودی ایجاد می شود.

وی در ادامه همچنین از آغاز عملیات ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در سه ماه آینده خبر داد و بیان داشت: این منطقه بزرگترین منطقه آزاد تجاری خاورمیانه خواهد بود و گشایش آن نقش مهمی در گسترش تبادلات اقتصادی بین کشورهای منطقه خواهد داشت.

با حضور مسئولان استان آغری ترکیه و شهرستانهای شمالی آذربایجان غربی راهکارهای افزایش تبادلات و همکاری های سیاسی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

محمد چتین والی استان آغری ترکیه و محمد حنفیه آلیر نماینده این استان در مجلس ملی ترکیه بر اهمیت گسترش روابط تجاری با ایران تاکید کردند.