اکرانی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی بازی من در فیلم تلویزیونی "یازده وهفت دقیقه" به پایان رسیده و قرار است در فیلم تلویزیونی "مسافری از ده" بازی کنم که پیش‌تولید آن مدتی است شروع شده و تا چند روز دیگر تصویربرداری آغاز می‌شود.

این بازیگر ادامه داد: کارگردان "مسافری از ده " محسن توکلی است و تهیه‌کنندگی این فیلم را رضا آشتیانی برعهده دارد. فیلم فضای طنز دارد و دیگر بازیگران آن به زودی مشخص می‌شوند.

وی افزود: بازی من در فیلم سینمایی "خانه روباه" قطعی شده است. فیلم درانتظار صدور پروانه ساخت است و پس از آن وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود کارگردانی این فیلم بر عهده ایرج طا‌ئی است و تهیه کننده آن رضا آشتیانی است.

هیلا اکرانی فیلم‌های سینمایی "عروس رومشگان" ، "خاک سرد"، و" تیک" را در کارنامه دارد.

