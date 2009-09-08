۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۴

اکرانی در "مسافری از ده" بازی می‌کند

هیلا اکرانی در فیلم تلویزیونی "مسافری از ده" به کارگردانی محسن توکلی و تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی مقابل دوربین می‌رود.

اکرانی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی بازی من در فیلم تلویزیونی "یازده وهفت دقیقه" به پایان رسیده و قرار است در فیلم تلویزیونی "مسافری از ده" بازی کنم که پیش‌تولید آن مدتی است شروع شده و تا چند روز دیگر تصویربرداری آغاز می‌شود.

این بازیگر ادامه داد: کارگردان "مسافری از ده " محسن توکلی است و تهیه‌کنندگی این فیلم را رضا آشتیانی برعهده دارد. فیلم فضای طنز دارد و دیگر بازیگران آن به زودی مشخص می‌شوند.

وی افزود: بازی من در فیلم سینمایی "خانه روباه"  قطعی شده است. فیلم درانتظار صدور پروانه ساخت است و پس از آن وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود کارگردانی این فیلم بر عهده ایرج طا‌ئی است و تهیه کننده آن رضا آشتیانی است.

هیلا اکرانی فیلم‌های سینمایی "عروس رومشگان" ، "خاک سرد"،  و" تیک"  را در کارنامه دارد.

