ساخت موسیقی "یازده و هفت دقیقه" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم را به تازگی احسان سکاکی به پایان رسانده و موسیقی را نورمحمدی می‌سازد. تهیه‌کننده این فیلم رضا آشتیانی است و هیلا اکرانی، نفیسه روشن، رضا آشتیانی، رامتین خداپناهی، لیلا کریمی، خسرو خانمحمدی و هوشنگ سالک بازیگران آن هستند.

"یازده و هفت دقیقه" روایت زندگی زنی جوان است که خواب می‌بیند همسرش را به قتل رسانده و پس از آن درگیر یک بازی ذهنی هولناک می‌شود. عوامل فیلم عبارتند از تصویربردار: هوشنگ غفوری، صدابردار: رضا نظری‌نیا، طراح گریم: بابک شعاعی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: بهارک فرامرزی، سرمایه‌گذار: دنیای جادوی قرن و آریانا رستمی و مجری طرح: زاهد اسدی.