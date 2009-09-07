پژو 207 آی به بازار ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرودرمحصول و کیفیت با بیان این مطلب گفت : ایران خودرو با شرکت پژو برای تولید این محصول در ایران به توافق نهایی دست یافته است

وی افرود: محصول T31 از طریق بروز آوری استایل خودروی 206 هاچ بک و با اعمال تغییراتی در چراغ های جلو و عقب ، سپرهای جلو و عقب و جلو ، داشبورد و تریم داخلی تعریف شده است.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در محصول و کیفیت ادامه داد : این محصول با نامی جدید نظیر 207i برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای بازار خودرو کشور عرضه خواهد شد.

سلیمانی تاکید کرد: جهت دست یابی به زودترین زمان ممکن برای عرضه خودرو به بازار و کمترین حجم سرمایه گذاری، شروع تولید این محصول به صورت سی کی دی برای قطعات جدید و تغییر یافته خواهد بود.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو اضافه کرد: میزان خودکفایی این محصول تقریبا معادل میزان خودکفایی 206 بوده و حدود 300یورو افزایش قطعات جدید سی کی دی در این محصول خواهد داشت که در صورت ورود به بازار، بیش از ده هزار دستگاه از آن به سرعت قابلیت ساخت داخل را پیدا خواهند کرد.

وی گفت: تولید این محصول درانتهای سال جاری درشرکت ایران خودرو پیش بینی شده و می توان از بهمن ماه برای پیش فروش آن برنامه ریزی کرد.

سلیمانی حجم سرمایه گذاری جهت صنعتی سازی این محصول حدود ده میلیارد ریال بر آورد کرد و به این موضوع اشاره کرد که پژو فرانسه توافق کرده است به شرط اقتصادی بودن خودکفایی قطعات جدید ، هر زمان که ایران خودرو اعلام کند، حاضر به تامین 50درصد سرمایه گذاری مورد نیاز قالبهای این قطعات می باشد.

وی اظهار داشت: این خودرو در دو مدل فول دستی و فول اتوماتیک با تیراژ 10 هزار دستگاه در سال تولیدمی شود. سلیمانی همچنین تصریح کرد: پژو فرانسه موافقت کرده است که در صورت صرفه اقتصادی ، این امکان برای ایران خودرو وجود خواهد داشت که خودرو مذکور را صادر کند.

وی درپایان تاکیدکرد: پژو 207 آی در دونوع هاچ بک و صندوقدار است و ایران خودرو برای تولید نوع هاچ بک آن برنامه ریزی خواهد کرد.