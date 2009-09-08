  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

"همشاگردی‌ها" آماده پخش از تلویزیون است

فیلم تلویزیونی "همشاگردی‌ها" به کارگردانی جواد مزدآبادی عیدفطر از یکی از شبکه‌های تلویزیون روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان فیلم "همشاگردی‌ها" درباره یک معلم است که بعد از آمدن به تهران متوجه می‌شود برادرش درگیر مشکلات زیادی شده است. تا اینکه شاگردان قدیمی او به کمکش می‌آیند.

در این فیلم حسن اسدی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، مهدی امینی‌خواه، حشمت آرمیده و ... بازی می‌کنند و به گفته مزدآبادی این فیلم عیدفطر از یکی از شبکه‌های تلویزیون پخش می‌شود.

عوامل "همشاگردی‌ها" عبارتند از حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، مجتبی برهان‌زاده مدیر تولید و صدابردار، سعید کریمی مجری طرح، هادی شریعتی منشی صحنه، مجید کرباسیان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مرتضی شفیعی موسیقی، قاسم خدابنده لو تدوین، شادی الهیاری طراح گریم و عباس حاجی درویش طراح صحنه و لباس. 

