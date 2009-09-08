  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۰

مزدآبادی فیلم "آسیاب به نوبت" را کارگردانی می‌کند

مزدآبادی فیلم "آسیاب به نوبت" را کارگردانی می‌کند

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "آسیاب به نوبت" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد مزدآبادی در پارک گفتگو ادامه دارد.

مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم از 10 شهریور شروع شده و تا هفته آینده ادامه دارد. در حال حاضر در پارک گفتگو مستقر و مشغول ضبط هستیم. در فیلم "آسیاب به نوبت" مهدی امینی‌خواه، خشایار راد، امیرحسین رستمی، پوراندخت مهیمن، مریم سلطانی، مریم خدارحمی، هما خاکپاش و ... بازی می‌کنند. فیلمنامه را همراه علی‌اصغر احمدی مقدم نوشتم.

داستان این فیلم درباره پسری به نام سینا است که می‌خواهد با رویا ازدواج کند، اما برادر رویا شرط تهیه یک خانه را می‌گذرد. سینا و رویا پول پیش خرید یک خانه را فراهم می‌کنند و ...

عوامل پروژه "آسیاب به نوبت" عبارتند از مجتبی برهانی‌زاده مدیر تولید و صدابردار، عبدالله عبدی‌نسب مدیر تصویربرداری، رضا عزتی طراح گریم، ج. مزدآبادی طراح صحنه و لباس، حبیب قلی‌زاده دستیار اول کارگردان، کتایون درخشان وزیری دستیار دوم کارگردان و هادی شریعتی منشی صحنه.

کد مطلب 943261

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها