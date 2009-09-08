مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم از 10 شهریور شروع شده و تا هفته آینده ادامه دارد. در حال حاضر در پارک گفتگو مستقر و مشغول ضبط هستیم. در فیلم "آسیاب به نوبت" مهدی امینیخواه، خشایار راد، امیرحسین رستمی، پوراندخت مهیمن، مریم سلطانی، مریم خدارحمی، هما خاکپاش و ... بازی میکنند. فیلمنامه را همراه علیاصغر احمدی مقدم نوشتم.
داستان این فیلم درباره پسری به نام سینا است که میخواهد با رویا ازدواج کند، اما برادر رویا شرط تهیه یک خانه را میگذرد. سینا و رویا پول پیش خرید یک خانه را فراهم میکنند و ...
عوامل پروژه "آسیاب به نوبت" عبارتند از مجتبی برهانیزاده مدیر تولید و صدابردار، عبدالله عبدینسب مدیر تصویربرداری، رضا عزتی طراح گریم، ج. مزدآبادی طراح صحنه و لباس، حبیب قلیزاده دستیار اول کارگردان، کتایون درخشان وزیری دستیار دوم کارگردان و هادی شریعتی منشی صحنه.
نظر شما