تداوم درگیریها در منطقه خیبر/ آواره شدن هزاران نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در همین حال یک گروه بشردوستانه اردوگاههایی را برای استقرار شهروندان غیرنظامی بی خانمان فراهم کرده است.

این گروه بشردوستانه همچنین اعلام کرده است که احتیاجات ضروری از قبیل آب و غذا را برای افراد آواره تامین خواهد کرد و به آنها کمک می کند تا به دور از درگیریها زندگی کنند.

مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در درگیریها میان نظامیان این کشور و شورشیان در منطقه خیبر واقع در شمال غرب پاکستان دستکم 75 نفر کشته و 107 نفر دیگر بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش نظامیان پاکستانی روز شنبه محلهای فرماندهی گروهک تروریستی "لشکر اسلام" را هدف قرار دادند و یک فرمانده مهم این گروه را کشتند.