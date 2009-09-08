ایجاد 6 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد هرمزگان

عبدالمجید مرادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: این فرصتها در بخش های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدمات می باشند و تامین این اعتبارات از 2 بخش کمیته امداد و اعتبارات بانکی به مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: هزار و 200 فرصت شغلی با اعتبار 96 میلیارد ریالی از محل اعتبارات کمیته امداد ایجاد شده است و مابقی تسهیلات توسط بانک ها برای هر فرصت شغلی 50 میلیون ریال پرداخت شده است.

مرادی نسب از پرداخت وام تا سقف 80 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه به مددجویان جهت اشتغال و خودکفایی خبر داد و بیان کرد: بیش از هزار خانوار به همت مساعدت های تسهیلات اشتغال به خودکفایی رسیده اند.

وی همچنین به فعالیتهای اشتغال زایی این سازمان اشاره کرد و افزود: در پنج ماهه نخست سال به تعداد 20 نفر از مددجویان فارغ التحصیل وام کاریابی پرداخت شد و همچنین پرداخت وام کاریابی برای 100 مددجو و آموزش جهت بروز آوری استعدادهای مددجویان و فرزندانشان به تعداد هزار و 100 نفر از جمله برنامه های اشتغال زایی بود.