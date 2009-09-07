توافق برای بازگرداندن پیکر شهدای ایرانی از پاکستان

یه گزارش خبرنگار مهر، سردار رضایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز نشستی با سفیر پاکستان داشتیم که در این نشست جهت تحویل گروگانها و اجساد افرادی که در سال گذشته از سوی گروه تروریستی «ریگی» گروگان گرفته شده و در منطقه بلوچستان پاکستان به شهادت رسیدند مذاکره شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مذاکرات مشخص شد مقامات کشور پاکستان تا قبل از پایان ماه مبارک رمضان، جستجو برای پیدا کردن اجساد شهدای ایرانی در خاک این کشور را آغاز و این شهدا به خانواده‌هایشان تحویل داده شود.

سردار رضایی با اشاره به گروگان گرفتن 14 نفر از هموطنان ما توسط گروهک ریگی در سال گذشته و انتقال گروگانها به کشور پاکستان و به شهادت رسیدن آنها گفت: درخواست ایران این است پیکر شهدا به ایران بازگردانده شوند.

رئیس پلیس مرزبانی کشور درباره فعالیت گروههای تروریستی که تحت تعقیب مقامات قضایی در ایران هستند گفت: متاسفانه ما شاهد فرار این گروهها به کشور پاکستان هستیم و آنها همچنان به شرارتهای خود در این کشور ادامه می‌دهند و همین مسئله یکی از موضوعات مورد گفتگوی پلیس مرزبانی ایران با سفیر پاکستان بود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد مواد مخدراز مرزهای پاکستان وارد ایران می شود گفت: در این رابطه یگانهای مرزی ایران و پاکستان می‌توانند با نهادها و سرویسهای اطلاعاتی، شکافهای موجود در مرزهای مشترک را برطرف کنند.

رئیس پلیس مرزبانی کشور از برگزاری رزمایش مشترک ایران و پاکستان خبر داد و گفت: با توافقی که بین پلیس کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفت بنا شد به صورت دو جانبه و همزمان عملیاتهایی از سوی ایران در این دو کشور انجام شود که در این رابطه دو عملیات تاکنون بین پلیس مرزبانی ایران و پاکستان در منطقه «سراوان» انجام شده است.

همچنین در ادامه محمدبخش عباسی سفیر پاکستان در تهران نیز اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا گروه جندالله و شخص عبدالمالک ریگی را دستگیر و به ایران تحویل بدهیم. همانطور که پیش از این برادر ریگی را تحویل ایران دادیم.

عباسی با اشاره به کمبود نیروی پلیس و نیروی امنیتی برای دستگیری گروهک ریگی گفت: یکی از مشکلات دولت پاکستان کمبود نیرو است اما همان‌طور که ‌قول دادیم تلاش می کنیم از فعالیت این گروهک تروریستی در پاکستان جلوگیری کنیم.

وی درباره فعالیت گروههای تروریستی در پاکستان ادامه داد: تروریستهای زیادی در پاکستان فعالند و دولت پاکستان هیچگاه از این گروههای تروریستی که علیه مردم ایران فعالیت می‌کنند، حمایت و پشتیبانی نخواهد کرد.