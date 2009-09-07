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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

ابوترابی مطرح کرد:

بصیرت و اخلاق راه گذر از چالشهای سیاسی

بصیرت و اخلاق راه گذر از چالشهای سیاسی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چالشهای سیاسی کشور بصیرت، اخلاق و موعظه می طلبد گفت: اگر بتوانیم خود و دانشجویان خویش را به کمال نزدیک کنیم کار بزرگی کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی یکشنبه شب در هم اندیشی اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که به همت این دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه برگزار شد گفت: بصیرت دقیقتر و عمیقتر زمینه دعوت به سوی خدا را فراهم می کند و این بصیرت ثمره علم و عمل است و هنگامی که با عمل گره می خورد بصیرت مضاعف می شود.

وی افزود: انسان در سایه علم حصولی به مرتبه ای از بصیرت می رسد اما اگر دانش و بصیرت را مشعل فراروی حرکت خود قرار دهد به بصیرت دیگری می رسد.

هم اندیشی اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یکشنبه شب با حضور حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دانشگاه برگزار شد.

کد مطلب 943278

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