دو گروگان بلغاري در عراق زنده هستند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري صوفيه ، پاسي وزير امور خارجه بلغارستان در يك كنفرانس مطبوعاتي فوق العاده كه امروز برگزار شد با خطاب قرار دادن تروريستهاي القاعده كه دو گروگان بلغاري را در اختيار دارند گفت : گئورگي لازوف از ديابت رنج مي برد در حالي كه ايوايلو كپوف سكته كرده است .

وي افزود : اسلام دين عفو و بخشش براي فقرا ، گرسنگان و بيماران است .

پاسي خاطر نشان كرد : بلغارستان از دوستان قديمي مردم عراق و كشورهاي عربي است و هيج دليلي وجود ندارد كه چنين حوادثي روابط ما را تحت الشعاع قرار دهد .

بنابر اين گزارش سر نوشت دو گروگان بلغاري از روز پنج شنبه تاكنون نا معلوم است . گروه القاعده در عراق كه اين دو بلغاري را به گروگان گرفته اعلام كرده است كه اگر آمريكا زندانيان عراقي را ظرف بيست و چهار ساعت آزاد نكند اين دو نفر را اعدام خواهند كرد .اين در حالي است كه تا كنون از ضرب الاجل تعيين شده شصت ساعت مي گذرد .

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