با تامین بودجه طول خطوط مترو را به 217 کیلومتر می رسانیم

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب با یادآوری وعده های شرکت قطار شهری تهران به شهروندان مبنی بر ساخت سالانه 15 کیلومتر راه آهن شهری تاکید کرد : بدون شک 217 کیلومتر خط مترو برای شهری در سطح تهران آبرومندانه و نشانه توسعه یافتگی است.

مدیر عامل قطار شهری تهران و حومه گفت : گزارشی که هفته گذشته از سوی نمایندگان در رابطه با بودجه مترو در مجلس قرائت شد تا تبدیل به قانون الزام آور نشود اجرایی نیست اما پیش درآمد خوبی است.

هاشمی افزود : در صورت الزام آور شدن این قانون و پرداخت بودجه پیشنهاد شده در آن همه مشکلات و موانع پیش روی توسعه مترو تهران برداشته خواهد شد.

این مقام مسئول حوزه حمل و نقل شهری ابراز امیدواری کرد نگاه مجلس و دولت به گزارش ارائه شده و مطالبات مترو تهران واقع بینانه باشد تا گزارش در سطح توصیه نمانده و به حوزه عمل رسیده و به پول تبدیل شود.

هاشمی با اشاره به قوانینی که پیش از این در قانون بودجه در راستای تامین منابع مالی قطار شهری تهران تصویب شده بود تصریح کرد : البته قانونی مانند تامین منابع ارزی مترو از صندوق ذخیره ارزی هم در قانون بودجه سال گذشته وجود داشت که اصلأ اجرایی نشد اما امیدواریم این گزارش با پیگیریهای مصرانه نمایندگان مجلس به یک قانون الزام آور تبدیل شود تا یکی از اصلیترین مشکلات شهروندان تهران حل شود.

مدیر عامل قطار شهری تهران و حومه در رابطه با چگونگی گزارش مجلس ضمن اشاره به اقداماتی که توسط نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، ‌دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس در این باره انجام شده گفت : ریاست مجلس با قرائت این گزارشات متوجه شدند که حق با مترو است و آن را به کمیسیونها ارائه دادند که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز براساس همین گزارشات است.