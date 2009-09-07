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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

زمان شرکت در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اعلام شد

زمان شرکت در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اعلام شد

رئیس ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از اعلام فراخوان عمومی و مهلت ثبت نام در این جشنواره در نیمه نخست مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی با اعلام این خبر افزود: این جشنواره با هدف ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری در میان فعالان عرصه های مختلف فن آفرینی در داخل وخارج از کشور توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برگزار می شود.

وی با اشاره به برپایی این جشنواره در اردیبهشت ماه سال 89، اظهار داشت: ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در دو بخش مسابقه ای وغیر مسابقه ی برگزار می شود که بخش مسابقه ای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین است.

مصلحی اضافه کرد: بخش غیرمسابقه ای جشنواره نیز شامل بورس ایده، سمینار و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان است.

رئیس ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از ثبت نام رایگان برگزیدگان جشنواره های جوان و بین الملل خوارزمی و رازی در صورت ارائه طرح های جدید در ادامه طرح برتر جشنواره های ذکر شده خبر داد و افزود: در این جشنواره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر منطقه ای و کمسیون ملی یونسکو، بنیاد ملی نخبگان، استانداری اصفهان و شرکت پارس خودرو علاوه برحمایت معنوی، از طرح های برگزیده با اهدای جوایز و تسهیلات ویژه حمایت می کنند.

مصلحی بیان دستاوردهای پنجمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: اطلاق عنوان نخبگی به برگزیدگان بخش فن آفرینان جشنواره، اهدای بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون ریال حمایت مادی از منتخبان جشنواره، بررسی راهکارهای طراحی جایزه شیخ بهایی در سطح بین الملل، پذیرش 41 طرح در بازار بورس ایده و نشست های متعدد سرمایه گذاران و صاحبان ایده از دستاوردهای این دوره بود.

کد مطلب 943282

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