زمان شرکت در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی با اعلام این خبر افزود: این جشنواره با هدف ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای تعامل و همکاری در میان فعالان عرصه های مختلف فن آفرینی در داخل وخارج از کشور توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برگزار می شود.

وی با اشاره به برپایی این جشنواره در اردیبهشت ماه سال 89، اظهار داشت: ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در دو بخش مسابقه ای وغیر مسابقه ی برگزار می شود که بخش مسابقه ای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین است.

مصلحی اضافه کرد: بخش غیرمسابقه ای جشنواره نیز شامل بورس ایده، سمینار و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان است.

رئیس ششمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از ثبت نام رایگان برگزیدگان جشنواره های جوان و بین الملل خوارزمی و رازی در صورت ارائه طرح های جدید در ادامه طرح برتر جشنواره های ذکر شده خبر داد و افزود: در این جشنواره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر منطقه ای و کمسیون ملی یونسکو، بنیاد ملی نخبگان، استانداری اصفهان و شرکت پارس خودرو علاوه برحمایت معنوی، از طرح های برگزیده با اهدای جوایز و تسهیلات ویژه حمایت می کنند.

مصلحی بیان دستاوردهای پنجمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: اطلاق عنوان نخبگی به برگزیدگان بخش فن آفرینان جشنواره، اهدای بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون ریال حمایت مادی از منتخبان جشنواره، بررسی راهکارهای طراحی جایزه شیخ بهایی در سطح بین الملل، پذیرش 41 طرح در بازار بورس ایده و نشست های متعدد سرمایه گذاران و صاحبان ایده از دستاوردهای این دوره بود.