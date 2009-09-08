تسهیلات خرید خودرو برای خبرنگارن کرجی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج ضمن اعلام این مطلب افزود: شرکت ایران خودرو به مناسبت روز خبرنگار فروش اقساطی برخی محصولات خود را تا پایان ساعت اداری 31 شهریور ماه جهت استفاده خبرنگاران سراسر کشور آغاز کرده است که خبرنگاران شهرستان کرج می تواند با مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو از این شرایط بهره مند شوند.

مهدی عسگری در ادامه با اشاره به اجرای این طرح افزود: خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوای جامعه هستند که برای فعالیت در این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه بوده و کمتر دیده می شوند که در این راستا سازمانها باید نسبت به پاسداشت تلاش آنان گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال اقدام شرکت ایران خودرو برای اعلام طرح فروش فوری و اقساطی ویژه خبرنگاران جهت محصولات خود اقدامی ارزشمند به شمار می رود و امید است شرکتهای خودرو ساز در طرحهای آینده خود شرایط مساعدتر و مناسب تری را برای این قشر زحمتکش در نظر بگیرند.

مهدی عسگری در پایان تصریح کرد: برای ثبت نام و اطلاع از شرایط فوق، خبرنگاران کرجی می توانند به نزدیکترین نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه و با ارائه مدارک معتبر خبرنگاری از طرح ویژه خبرنگاران استفاده کنند.