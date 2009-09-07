آغاز طرح برخورد با مسافربران فاقد مجوز در جاده های استان تهران

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در جاده های استان تهران به مدت دو روز دیگر ادامه دارد.

وی ادامه داد: طی این طرح از فعالیت مسافربرهای شخصی فاقد مجوز در جاده‌های این استان جلوگیری می شود.

این مسئول بیان کرد: برخی رانندگان خودروهای شخصی اقدام به سوارکردن مسافر در جاده‌ها می کنند که این امر برخلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.

شریفی عنوان کرد: استفاده از خودروهای شخصی برای جابجایی مسافر در کنار خطری که برای مسافران دارد، به دلیل عدم نظارت صحیح بر ایمنی این خودروها همچنین رانندگان، ممکن است صدمات و خسارات بسیاری در پی داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان تهران خاطرنشان کرد: ماموران پلیس راه در زمان اجرای این طرح ضربتی ضمن انجام وظایف ذاتی خود، نگاه ویژه‌ای به چگونگی جابجایی مسافران در جاده‌های استان دارند و با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز برخورد قانونی می کنند.

وی یادآور شد: از تمامی مسافران و رانندگان دارای مجوز جابجایی مسافر از جمله رانندگان تاکسی انتظار می رود تا برای حفظ ایمنی و سلامت مسافران با ماموران پلیس راه برای اجرای هر چه بهتر طرح یادشده همکاری کنند.