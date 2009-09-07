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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

آغاز طرح برخورد با مسافربران فاقد مجوز در جاده های استان تهران

آغاز طرح برخورد با مسافربران فاقد مجوز در جاده های استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان تهران از آغاز طرح برخورد قانونی با مسافربران فاقد مجوز در جاده های استان تهران خبر داد.

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در جاده های استان تهران به مدت دو روز دیگر ادامه دارد.

وی ادامه داد: طی این طرح از فعالیت مسافربرهای شخصی فاقد مجوز در جاده‌های این استان جلوگیری می شود. 

این مسئول بیان کرد: برخی رانندگان خودروهای شخصی اقدام به سوارکردن مسافر در جاده‌ها می کنند که این امر برخلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.

شریفی عنوان کرد: استفاده از خودروهای شخصی برای جابجایی مسافر در کنار خطری که برای مسافران دارد، به دلیل عدم نظارت صحیح بر ایمنی این خودروها همچنین رانندگان، ممکن است صدمات و خسارات بسیاری در پی داشته باشد.

رئیس پلیس راه استان تهران خاطرنشان کرد: ماموران پلیس راه در زمان اجرای این طرح ضربتی ضمن انجام وظایف ذاتی خود، نگاه ویژه‌ای به چگونگی جابجایی مسافران در جاده‌های استان دارند و با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز برخورد قانونی می کنند.

وی یادآور شد: از تمامی مسافران و رانندگان دارای مجوز جابجایی مسافر از جمله رانندگان تاکسی انتظار می رود تا برای حفظ ایمنی و سلامت مسافران با ماموران پلیس راه برای اجرای هر چه بهتر طرح یادشده همکاری کنند.

کد مطلب 943287

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