اهالی یک روستا در کهگیلویه و بویراحمد "آشتی" افطار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در پی اختلافات محلی در روستای "جلاله" در شهرستان دنا که منجر به وقوع نزاعهای دسته جمعی و محرومیتهای گسترده رفاهی، آموزشی، عمرانی و اجتماعی در این روستا شده بود، بیش از 80 خانوار این طایفه 200خانواری به روستاها و شهرهای همجوار مهاجرت کرده بودند.

ریش سفیدان و بزرگان این طایفه در آیینی گرد هم آمدند، روی هم را بوسیدند و خاطرات تلخ گذشته را از ذهن خود پاک کردند تا همگام با بهار رمضان، دلهای خود را بهاری کنند و شمیم صلح و دوستی را به کوچه باغ های روستا بازگردانند.

فرماندار شهرستان دنا به خبرنگار مهر گفت: صلح و دوستی بین مسلمانان عبادت و یک امر مقدسی است که در آیات و احادیث فراوانی به آن اشاره شده است .

غلامعلی حبیبی منش یادآور شد: متاسفانه به دلیل یک سوء تفاهم کوچک، اکنون برخی از خانوارهای این طایفه به شهرهای اصفهان، لردگان و یاسوج مهاجرت کرده اند و خسارتهای زیادی به اهالی این طایفه وارد آمده است.

وی بیان کرد: اکنون با صلحی که بین طرفین دعوا ایجاد شده، خانواده هایی که از این روستا مهاجرت کرده اند می توانند با خیال راحت به محل زندگی خود بازگردند.

فرماندار شهرستان دنا با تقدیر از همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، معتمدان و بزرگان طایفه ها و ریش سفیدان محلی در صلح و سازش دوباره در طایفه "جلاله" دنا، اظهار داشت: متاسفانه در هر جامعه ای افرادی شیطان صفت وجود دارند که منافع خود را در اختلاف بین مردم می بینند و بر این اساس تفرقه افکنی می کنند و این وظیفه بزرگان طایفه و روستا است که اجازه تفرقه افکنی به این افراد و گسترش یافتن دامنه اختلافات را ندهند.

مستمری مددجویان شرکت کننده در نزاعها قطع می شود

فرماندار شهرستان دنا همچنین گفت: مستمری مستمری بگیران نهادهای حمایتی استان در صورت مشارکت در دعواها و نزاع های دسته جمعی قطع خواهد شد.

حبیبی منش افزود: این مسئله که یکی از مصوبات شورای تامین استان است از این به بعد با قاطعیت در استان اجرا می شود.

وی بیان کرد: قطع مستمری مددجویان شرکت کننده در نزاع های دسته جمعی باعث کاهش این آسیب اجتماعی خواهد شد.

نزاع‌های فردی و دسته جمعی یکی از معضلات اجتماعی در این استان است که بیشترین حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است

به گفته مسئولان انتظامی استان، روزانه 10 نزاع فردی و دسته جمعی در این استان به وقوع می پیوندد.