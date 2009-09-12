بهداشت و درمان مهمترین نیاز سالمندان استان مرکزی است

پروین جهانبان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اینکه شاخص جمعیت پیری در کشور و در استان مرکزی رو به افزایش است، افزود: رفع نیازهای سالمندان باید در اولویت کار سازمانهای مربوطه قرار گیرد و با توجه به روند افزایش تعداد سالمندان و پیر شدن جامعه، سرویس دهی به سالمندان باید سامان دهی شود.

وی با بیان اینکه هر کشوری که بیش از هفت درصد جمعیت آن سالمند باشد یک کشور سالمند به حساب می‌ آید، افزود: جمعیت پیر استان مرکزی در حال افزایش است و ظرف 10سال آینده تعداد افراد بالای 60 سال کشور با تعداد افراد زیر پنج سال، برابری خواهد کرد.

جهانبان تعداد سالمندان استان را 141 هزار و 865 نفر اعلام کرد و ادامه داد: رفع نیازهای سالمندان، دچار بی توجهی است که باید این نگاه و بی توجهی حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت دنیا به سرعت در حال سالخورده شدن است، افزود: براساس آخرین سرشماری 7.3 درصد کل جمعیت کشور را سالمندان 60 سال به بالا تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه شدت سالمندی جمعیت کشور از سال 1415 به بعد مشخص می شود، گفت: افزایش نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر به 14.5 درصد در سال 1415 و در سال 1425 به 22 درصد می رسد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتقا سلامت در دوره سالمندی از اهمیت بالقوه ای برخوردار است بنابراین برنامه های سلامتی رژیم غذایی صحیح، ورزش منظم و بررسی دوره ای وضعیت جسمانی سالمندان باید مورد توجه قرار گیرد تا موجب افزایش فعالیتهای جسمی، حفظ و ارتقا زندگی سالم و عالی برای سالمندان شود.

وی تصریح کرد: باید با تدارک برنامه های مناسب تغذیه ای و ورزشی به بهبود وضعیت تغذیه و کنترل وزن این گروه کمک شود که در این زمینه برنامه های آموزشی مناسب طراحی و در اختیار مراکز نگهداری قرار گرفته است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان مرکزی در رابطه با سالمندان استان گفت: برنامه توانمندسازی سالمندان در سال جاری در تمامی شهرستانهای استان اجرا شده است که طی آن دو هزار و 105 نفر از سالمندان مورد ارزیابی و نیاز سنجی قرار گرفتند و خدماتی از جمله توانبخشی، آموزشی، حمایتی و گردشگری به آنان ارائه شد.

وی همچنین از افتتاح مرکز روزانه سالمندان جهاندیده اراک در شهرک گردوه با ظرفیت 100 نفر جهت ارائه خدمات توانبخشی، آموزشی، اوقات فراغت و انجام ورزش خبر داد و افزود: در حال حاضر چهار مرکز نگهداری شبانه روزی زنان و یک مرکز روزانه سالمندان زنان و آقایان در استان مشغول فعالیت است.

جهانبان با اشاره به برنامه های پیشنهادی سال جاری گفت: کمک به تامبن نیازهای مراقبتی سالمندان در منزل، کمک به تامین بخشی از سبد غذایی سالمندان نیازمند، معافیت حق بیمه سهم کار فرمای کارکنان مراکز توانبخشی سالمندان، ارتقا کیفیت مراکز تحت نظارت، ایجاد مراکز جامع توانبخشی سالمندان و آگاهسازی و آموزش عموم مردم در زمینه سالمندی سالم از جمله این برنامه هاست.