  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

تفاهمنامه همکاری بین انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و دانشگاه آزاد لاهیجان

تفاهمنامه همکاری بین انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و دانشگاه آزاد لاهیجان

رشت - خبرگزاری مهر: تفاهمنامه همکاری فیما بین انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان و دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان منعقد و به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این تفاهمنامه بر اساس سیاستهای کلی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور دستیابی به خودکفایی علمی، بهره گیری از امکانات، تجهیزات و توانمندیهای علمی طرفین و همچنین افزایش راندمان و کارآیی و کاهش هزینه ها به امضاء رسیده است.

همچنین در این نشست اساتید گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان هریک برنامه ها و موضوعات مختلف خود را در زمینه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی و بهره گیری از ظرفیت و تخصصهای علمی و تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کردند.

برگزاری نشستها، سمینارها و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت، استفاده از امکانات و تجهیزات تحقیقاتی، آزمایشگاهی، انتشار کتب، مقالات یا نشریات علمی مشترک، فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از امکانات آزمایشگاهی طرفین و با راهنمایی یا مشاوره مشترک در چارچوب مقررات و قوانین طرفین و بالاخره اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در قالب طرحهای پژوهشی خاص از جمله موارد قابل تاکید اساتید در این نشست بود.

کد مطلب 943313

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها