تفاهمنامه همکاری بین انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و دانشگاه آزاد لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این تفاهمنامه بر اساس سیاستهای کلی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور دستیابی به خودکفایی علمی، بهره گیری از امکانات، تجهیزات و توانمندیهای علمی طرفین و همچنین افزایش راندمان و کارآیی و کاهش هزینه ها به امضاء رسیده است.

همچنین در این نشست اساتید گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان هریک برنامه ها و موضوعات مختلف خود را در زمینه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی و بهره گیری از ظرفیت و تخصصهای علمی و تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کردند.

برگزاری نشستها، سمینارها و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت، استفاده از امکانات و تجهیزات تحقیقاتی، آزمایشگاهی، انتشار کتب، مقالات یا نشریات علمی مشترک، فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از امکانات آزمایشگاهی طرفین و با راهنمایی یا مشاوره مشترک در چارچوب مقررات و قوانین طرفین و بالاخره اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در قالب طرحهای پژوهشی خاص از جمله موارد قابل تاکید اساتید در این نشست بود.