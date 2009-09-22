خرمشهر در شور بازیابی دوران شکوهمندی/ ساحل کارون در انتظار رونق

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آبادان به واسطه ساخت پالایشگاه بزرگش هفت سال بعد از اکتشاف نفت در مسجدسلیمان که در مقاطعی بزرگترین پالایشگاه جهان بود خیلی زود خود را به عنوان قطب صنعتی ایران قبل از جنگ مطرح کرد و به واسطه داشتن امکانات تفریحی فراوان از جمله 17 سالن سینما که بهترین فیلمهای روز جهان را اکران می کردند همچنین برخورداری از ساحلهای باشکوه کارون، اروندرود و خلیج فارس در کنار خرید و فروش اجناس لوکس خارجی با قیمت ارزان به یکی از مناطق گردشگری کشور تبدیل شده بود و هر ساله به خصوص در فصل زمستان پذیرای گردشگران فراوانی از سراسر کشور بود.

در کنار آبادان، خرمشهر قرار داشت که لقب بزرگترین بندر خاورمیانه را یدک می کشید و آنقدر این بندر رونق داشت که بندر بزرگ بصره در کشور عراق زیر سایه این بندر توان قد بلند کردن نداشت و وجود این بندر در خرمشهرچنان رونقی به این شهر بخشیده بود که در مخیله هیچ خرمشهری و ایرانی نمی گنجید که روزی این شهر نماد محرومیت در کشور لقب بگیرد.

همین بندر باعث عمران و آبادان عجیبی در این شهر شده بود و موجبات سفر بسیاری از ایرانی ها به این شهر برای دیدن شکوه خرمشهر را فراهم می کرد و در کنار آن امکانات رفاهی و گردشگری و زیبایی های دریایی و ساحلی منحصر به فرد آن، وجود پزشکان متخصص که در کل کشور بی نظیر بودند و هنوز هم خانه های رها شده آنها در مناطقی مثل کوی آریا و کوی بهروز خرمشهر دیده می شود، باعث سفرهای متعدد مردم سراسر کشور به این بندر شده بود.

در کنار جذب سالانه تعداد قابل توجهی گردشگر داخلی، گردشگرانی از سایر نقاط جهان نیز هر ساله به این شهرها مسافرت می کردند و باعث افزایش رونق این شهرها می شدند که بیشترین تعداد این گردشگران را اهالی کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل می دادند.

آن زمان که آبادان و خرمشهر در اوج شکوه و رونق بودند بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عمران و آبادی امروزی نرسیده بودند و حتی در برخی از آنها نشانهایی از شهرنشینی وجود نداشت به همین دلیل بهترین، کم هزینه ترین و دم دست ترین نقاط برای تفریح آنها شهرهای آبادان و خرمشهر بود و آنها همواره این دو شهر را برای تفریح و گردش، خرید کالای مختلف، درمان و الگوبرداری از شیوه زندگی مردم انتخاب می کردند.

نمونه مسافرت کشورهای خلیج فارس ایجاد بازاری در شهر آبادان به نام بازار کویتی ها بود که به دلیل اینکه بسیاری از مردم کشور کویت روزانه وارد این بازار می شدند و اقدام به تامین مایحتاج خود به خصوص پوشاک و کیف و کفش می کردند این بازار به این نام نامیده شده است.

توریستهای کشورهای غربی هم در این شهر فراوان رفت و آمد می کردند که بیشتر مسافران این بخش را توریستهای صنعتی و تجاری تشکیل می دادند که با علاقه فراوان از پالایشگاه بزرگ آبادان و بندر بی نظیر خرمشهر که به خصوص در جنگ جهانی دوم نقشی بی نظیری در مناقشات آن زمان ایفا کرد، دیدن می کردند.

در اختیار داشتن هتلهای بزرگ و با کیفیت، اقامتگاه های مطلوب و سفره خانه سنتی منحصر به فرد از دیگر دلایل علاقه مردم به شهرهای آبادان و خرمشهر بود.

در حال حاضر شهرهای آبادان و خرمشهر به دلیل داشتن محرومیتها، نارسایی های فراوان تنها به لطف حماسه آفرینی هشت ساله فرزندان ایران زمین است که امیدوار به حفظ نقش گردشگرپذیر بودن خود دارند و در غیر این صورت کسی رغبتی برای سفر به این دو شهر را ندارد زیرا زمانی که این دو شهر زیر یورش دشمن بی رحم بعثی، شکوه، نشاط، اقتدار و زیبایی خود را از دست می دادند سایر شهرهای ایران پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کردند در حالی که شهرهای آبادان و خرمشهر در حال عقبگرد بودند و این عقبگرد تا به امروز ادامه دارد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز می گوید: امروزه شهرهای آبادان و خرمشهر که هشت سال به عنوان کانون جنگ تحمیلی در تاریخ این کشور نقش آفرینی کردند به واسطه یادمانهای جنگ و مشاهده دلاوری مردم و از خودگذشتگی مردان مرد آن زمان به این شهرها سفر می کنند.

مصطفی مطورزاده افزود: بیشتر گردشگرانی که وارد شهرهای آبادان و خرمشهر می شوند به علت دیدن آثار و خاطرات جنگ است و این مسافرتها به خصوص در زمان عید نوروز بسیار بیشتر می شود اما در کل باید عنوان کرد که اگر از این قبیل مسافران فاکتور گرفته شود و میزان ورود گردشگر داخلی و خارجی را با قبل از جنگ مقایسه کنیم مشاهده می شود که 95درصد مسافرتها به این شهرها برای بازدید از مناطق جنگی است و سایر پتانسیل های گردشگری این بخش به دست فراموشی سپرده شده است.

نماینده مردم خرمشهر اظهار داشت: بسیاری از دلایلی که باعث جذب گردشگر به این شهرها می شد در جنگ از بین رفت و در سالهای پس از جنگ مورد لطف و عنایت مسئولان برای بازسازی و احیا قرار نگرفت به همین دلیل انگیزه ای برای مسافرتهای تفریحی و گردشگری برای مردم سایر شهرها و حتی سایر کشورها به این دو شهر باقی نمانده است.

مطورزاده تصریح کرد: چندین هتل بین المللی بزرگ آبادان، اسکله های تفریحی و قایقرانی، مراکز تفریحی، بازارهای سنتی فروش لوازم لوکس خارجی و آبزیان بازسازی نشده اند ضمن اینکه رودخانه های بزرگ این دو شهر که بزرگترین عامل جذب گردشگر به شمار می رفتند با گذشت سالها از پایان جنگ هنوز لایروبی نشده اند و اجسام مغروقه در آنها جابجا نشده است.

وی تصریح کرد: سالهاست که چهار نماینده شهرهای آبادان و خرمشهر که هر دو شهر از دردهای مشترکی رنج می برند به دنبال ایجاد بستر مناسب برای لایروبی رودخانه های کارون و اروند بوده اند اما تاکنون کلیه تلاشها در این زمینه بی نتیجه بوده هرچند اکنون و پس از سالها قرار است لایروبی کارون در خرمشهر شکلی جدی به خود بگیرد اما در این خصوص هم مشکلات فراوانی از جمله شناورهای مغروقه، سد راه لایروبی است.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس تاکید کرد: اکنون از شهرها و استانهای اطراف هم گردشگر و مسافر به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر می کنند اما به علت نبود اماکن اقامتی مناسب و ارزان قیمت شبها در این شهرها نمی مانند و باز می گردند که این اتفاق نمی تواند برای شهرهای آبادان و خرمشهر درآمدزایی داشته باشد و مزیت قابل توجه ای همانند عایدات مالی و توسعه ای به حساب آید.

مطورزاده تصریح کرد: رستورانهای سنتی کنار رودخانه های این دو شهر رونق گذشته را ندارد و باید شهرداری های این دو شهر برای احیای این اماکن توجه جدی داشته باشند و امکانات مناسب در این اماکن تهیه کنند تا مردم این شهرها و شهرهای دیگر خاطرات به یادمانی و شبهای خاطره انگیز کارون و اروند را دوباره احیا کنند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس اظهار داشت: شهرهای آبادان که باوجود چنین امتیازاتی، جاذبه های هشت سال ایثارگری و مقاومت دلیرمردان ایران اسلامی نیز به آنها اضافه شده است هنوز هم می توانند قطبهای گردشگری ایران باشند اما این همت مسئولان و برنامه ریزی دقیق و کاربردی دولت برای احیای این دو شهر را می طلبد.