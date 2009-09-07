دانش ‌آموز بشرویه ‌ای رتبه نخست مسابقات نهج ‌البلاغه کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسمیان ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: این دانش‌ آموز از آموزشگاه ولایت این شهرستان با کسب بالاترین امتیاز رتبه نخست کشور در رشته نهج‌ البلاغه از سری مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر را از آن خود ساخت.

وی افزود: با پایان یافتن آخرین مرحله از مسابقات فرهنگی و هنری تعداد 100 رتبه استانی شامل 88 رتبه انفرادی و 12 رتبه گروهی سهم شهرستان بشرویه شد که این امر نشان از جایگاه ویژه و بالای دانش ‌آموزان ساعی این شهرستان در مسابقات دارد.

کارشناس فرهنگی و هنری مدیریت آموزش و پرورش بشرویه تصریح کرد: دانش ‌آموزان بشرویه همچنین در سه رشته نهج ‌البلاغه متوسطه، مفاهیم قرآن و تئاتر عروسکی راهنمایی رتبه نخست استان را بدست آوردند.

قاسمیان ادامه داد: از مسئولان ذیربط در امور فرهنگی و پرورشی استان خراسان جنوبی انتظار می ‌رود به منظور تقویت و ایجاد انگیزه در دانش ‌آموزان شهرستان محروم و دورافتاده بشرویه برای تداوم شرکت در مسابقات اعتبارات لازم و در خور شأن و سایر حمایتهای خود را پیش ‌بینی و ابلاغ کنند.