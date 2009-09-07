هفته نامه استانی "ستاره گلستان" توقیف موقت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسینی ظهر دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: تشویش اذهان عمومی و انتشار مقاله هایی در جهت ترویج تساهل و تسامح دینی و تحریک مردم در اغتشاشات اخیر بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری از جمله اتهامات این نشریه است.

وی اظهار داشت: توهین غیرمستقیم به مسئولان نظام از دیگر دلایل توقیف موقت این نشریه استانی است.

به گفته حسینی، اتهامات این نشریه در کیفرخواستی تنظیم و توسط نماینده دادستان در جلسه رسیدگی قرائت خواهد شد و مدیر مسئول آن در مقابل اتهامات وارده باید جوابگو باشد.

معاون دادستانی عمومی و انقلاب گرگان بیان داشت: پرونده توقیف نشریه ستاره گلستان برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان ارسال شده است.

گلستان 27 نشریه و 300 خبرنگار دارد.