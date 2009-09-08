بازی ضیائی در "سرقت ادبی" شروع شد

ضیائی به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی"سرقت ادبی" به تهیه کنندگی پریسا عشقی برای پخش از شبکه چهار تولید می‌شود و به تازگی بازی من در این فیلم آغاز شده است. مدتی است مشغول بازی در سریال "آشپز باشی" به کارگردانی محمدرضا هنرمند هستم.

وی افزود : فیلم تلویزیونی" سایه های بلند گناه" به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کنندگی وحید هاشمی را آماده پخش دارم. در این فیلم با حمیدرضا پگاه و نگار عابدی همبازی هستم.

عوامل "سرقت ادبی" عبارتند از مدیر تصویر برداری: حسین ناظریان، مدیر تولید: مسعود دلیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهرام ملکی. بازیگران: هومن سیدی، شهرام عبدلی، نازگل نادریان، حمید مولانا و مینا احمدی نژاد.