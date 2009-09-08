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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۵

بازی ضیائی در "سرقت ادبی" شروع شد

بازی ضیائی در "سرقت ادبی" شروع شد

بازی مهرداد ضیائی در فیلم تلویزیونی "سرقت ادبی" به کارگردانی رضا بهشتی آغاز شد.

ضیائی به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی"سرقت ادبی" به تهیه کنندگی پریسا عشقی برای پخش از شبکه چهار تولید می‌شود و به تازگی بازی من در این فیلم آغاز شده است. مدتی است مشغول بازی در سریال "آشپز باشی" به کارگردانی محمدرضا هنرمند هستم.

وی افزود : فیلم تلویزیونی" سایه های بلند گناه" به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کنندگی وحید هاشمی را آماده پخش دارم. در این فیلم با حمیدرضا پگاه و نگار عابدی همبازی هستم.

عوامل "سرقت ادبی" عبارتند از مدیر تصویر برداری: حسین ناظریان، مدیر تولید: مسعود دلیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهرام ملکی. بازیگران: هومن سیدی، شهرام عبدلی، نازگل نادریان، حمید مولانا و مینا احمدی نژاد.

 

کد مطلب 943340

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