عملیات ساخت 40 واحد اقامتی زائران عتبات عالیات در مهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 40 واحد اقامتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و شهرداری مهران ساخته می شوند.

وی بیان داشت: این واحدها به منظور اسکان زوار عتبات عالیات و گردشگران ساخته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این 40 واحد اقامتی در گستره هشت هزار متر مربع ساخته می شود، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نقش موثری در جلب بیشتر زائران و به خصوص گردشگران دارد.

حیاتی عنوان کرد: برای اجرای این طرح بزرگ بیش از 9 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

این مسئول یادآور شد: با بهره برداری از این واحدهای اقامتی زمینه لازم برای خدمات به سه هزار و 500 نفر فراهم می شود.