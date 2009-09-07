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۱۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

عملیات ساخت 40 واحد اقامتی زائران عتبات عالیات در مهران آغاز شد

عملیات ساخت 40 واحد اقامتی زائران عتبات عالیات در مهران آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران از عملیات ساخت 40 واحد اقامتی زائران عتبات عالیات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 40 واحد اقامتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام و شهرداری مهران ساخته می شوند.

وی بیان داشت: این واحدها به منظور اسکان زوار عتبات عالیات و گردشگران ساخته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این 40 واحد اقامتی در گستره هشت هزار متر مربع ساخته می شود، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نقش موثری در جلب بیشتر زائران و به خصوص گردشگران دارد.

حیاتی عنوان کرد: برای اجرای این طرح بزرگ بیش از 9 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

این مسئول یادآور شد: با بهره برداری از این واحدهای اقامتی زمینه لازم برای خدمات به سه هزار و 500 نفر فراهم می شود.

کد مطلب 943362

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