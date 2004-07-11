انفجار هرات 39 كشته و زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، دكترناصرحبيب رئيس بيمارستان هرات احتمال مي دهد كه شمار كشته ها افزايش يابد زيرا حال برخي از مجروحين وخيم است.

ضياء الدين محمود فرمانده پليس افغانستان در هرات اظهارداشت: افراد ناشناس اين بمب را دريك سطل زباله كارگذاشته بودند. وي افزود: اين انفجاردرخارج از مركز نظامي درنزديكي يكي از بازارهاي شهر هرات روي داد.اين فرمانده پليس افغان دست داشتن گروه طالبان دراين حادثه را بعيد ندانست.

اين حادثه قبل از بسيج عمومي براي خلع سلاح شبه نظاميان مسلح درهرات روي داد. قراربود امروزرژه نظامي در5 كيلومتري محل انفجاردر هرات برگزار شود.

برخي از رهبران منطقه اي از جمله حاكمان ايالتها هشداردادند: خلع سلاح نيروهايشان موجب افزايش ناامني درايالتهاي افغانستان مي شود زيرا شمار نيروهاي ارتش درحال حاضر به 12 هزار نفر مي رسد و اين يك ارتش بسياركوچك است.

خلع سلاح دهها هزارجنگجوي غيرنظامي تحت رهبري رهبران قبيله نشين باهدف برداشتن گامهاي اساسي براي ايجاد افغانستاني با ثبات وامنيت صورت گرفته است .

شايان ذكر است سازمان ملل متحد درحال مقدمه چيني براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري درماه اكتبر واجراي انتخابات پارلماني در آوريل 2005 در افغانستان است .

خبرنگارالجزيره از افغانستان گزارش داد: گروه طالبان كشته شدن يكي ازفرماندهان مركزي خود را تاييد كردند اما حاضرنشد نام وي را اعلام كند.



وي گفت: اين گروه برخي ازسربازان دستگيرشده افغان را پس گرفتن تعهد ازآنها به منظورخودداري ازخدمت درنيروهاي افغان آزاد كردند.