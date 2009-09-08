برگزیدگان جشنواره عکس "رادیو در زندگی"در کرج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مراسم که عصر امروز برگزار شد، مدیرکل و جمعی از مدیران مرکز رادیو البرز در آن حضور داشتند از بین 35 نفر شرکت کننده در جشنواره آقایان: علی کهن ترابی و حسین مهدوی آسیابر حائز رتبه اول و دوم شدند.

احمدپور مدیرکل مرکز نیز در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه هنر و هنرمند در ایران اسلامی ، از زحمات هنرمندان عکاس در غرب استان تهران تقدیر و تشکر کرد .

دبیر خانه جشنواره عکس "رادیو در زندگی" برای اولین بار در کشور به همت رادیو البرز، در شهریور ماه سال 87 فعالیت خود را آغاز کرد و طی فراخوانی همراه با تبلیغات گسترده در قالب پوستر و آنوس رادیویی از هنرمندان عکاس برای حضور در این جشنواره دعوت نمود.

در پایان حدود 160 قطعه عکس از 35 هنرمند به دفتر دبیر خانه ی جشنواره ارسال شد و توسط هیئت داوران به سرپرستی مهدی وثوق نیا مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گرفت.

لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای هنرمندان عکاس غرب استان تهران در نیمه اول شهریور ماه در رادیو البرز برگزار شد.