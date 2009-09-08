حفظ جایگاه معتمدان و بزرگان قبایل مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر دوشنبه در نشست سالانه سرداران سیستان و بلوچستان که در محل مهمانسرای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان برگزار شد، گفت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی باید جایگاه معتمدان و بزرگان قبایل را حفظ می کردیم اما برخی غفلتها در این زمینه صورت گرفت.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: همایش های طوایف با هدف ایجاد تفرقه نیست که این گروه با گروه دیگر درگیر شوند بلکه به منظور حفظ و تقویت شان و هویت ملی و افتخارات مرزداران حماسه آفرین قبایل استان است.

وی بیان کرد: سرداران، معتمدان و ریش سفیدان قبایل که بین مردم نفوذ دارند و به فکر دنیا و آخرت مردم هستند، گره از مشکلات مردم می گشایند و منازل آنان بیت العدل و محل اجرای مساوات است.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان تأکید کرد: بر اساس روایات معتبر، در هر جامعه اگر سه رکن « انسان دین شناس دردمند» « سرداران و بزرگان قبایل » و « پزشکان متخصص و متعهد» وجود نداشته باشد، آن جامعه فلج است و دچار مشکل می شود.

حاج عبدالمجید نارویی از بزرگان طایفه نارویی نیز در این همایش با بیان نقطه نظرات خود گفت: از نماینده مقام معظم رهبری و استاندار درخواست داریم مراتب ارادت و اعلام بیعت مجدد ما را به حضور مقام معظم رهبری اعلام کنند.

همچنین حاج محمد صالح شهنوازی از بزرگان طایفه شهنوازی در سخنانی با بیان اینکه جایگاه سرداران و بزرگان قبایل از سوی خداوند در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار داشت: ما وظیفه داریم در مقابل فریبکارانی که در استان ما می خواهند این نعمت خدا را از ما بگیرند بایستیم و بکوشیم در سایه انقلاب و نظام و رهبری باقی بمانیم.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب جلساتی برگزار نمی شد که نماینده مقام معظم رهبری و استاندار صمیمانه کنار ما بنشینند و به درد دل بزرگان قبایل و سرداران استان گوش کنند.