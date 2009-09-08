  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

آیت الله سلیمانی:

حفظ جایگاه معتمدان و بزرگان قبایل مورد غفلت قرار گرفته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی باید جایگاه معتمدان و بزرگان قبایل را حفظ می کردیم اما برخی غفلتها در این زمینه صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر دوشنبه در نشست سالانه سرداران سیستان و بلوچستان که در محل مهمانسرای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان برگزار شد، گفت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی باید جایگاه معتمدان و بزرگان قبایل را حفظ می کردیم اما برخی غفلتها در این زمینه صورت گرفت.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: همایش های طوایف با هدف ایجاد تفرقه نیست که این گروه با گروه دیگر درگیر شوند بلکه به منظور حفظ و تقویت شان و هویت ملی و افتخارات مرزداران حماسه آفرین قبایل استان است.

وی بیان کرد: سرداران، معتمدان و ریش سفیدان قبایل که بین مردم نفوذ دارند و به فکر دنیا و آخرت مردم هستند، گره از مشکلات مردم می گشایند و منازل آنان بیت العدل و محل اجرای مساوات است.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان تأکید کرد: بر اساس روایات معتبر، در هر جامعه اگر سه رکن « انسان دین شناس دردمند» « سرداران و بزرگان قبایل » و « پزشکان متخصص و متعهد» وجود نداشته باشد، آن جامعه فلج است و دچار مشکل می شود.

حاج عبدالمجید نارویی از بزرگان طایفه نارویی نیز در این همایش با بیان نقطه نظرات خود گفت: از نماینده مقام معظم رهبری و استاندار درخواست داریم مراتب ارادت و اعلام بیعت مجدد ما را به حضور مقام معظم رهبری اعلام کنند.

همچنین حاج محمد صالح شهنوازی از بزرگان طایفه شهنوازی در سخنانی با بیان اینکه جایگاه سرداران و بزرگان قبایل از سوی خداوند در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار داشت: ما وظیفه داریم در مقابل فریبکارانی که در استان ما می خواهند این نعمت خدا را از ما بگیرند بایستیم و بکوشیم در سایه انقلاب و نظام و رهبری باقی بمانیم.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب جلساتی برگزار نمی شد که نماینده مقام معظم رهبری و استاندار صمیمانه کنار ما بنشینند و به درد دل بزرگان قبایل و سرداران استان گوش کنند.

