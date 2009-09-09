حکایت خیابان ارم و آرامشی که از دست داد/ ادارات به ارم خزان بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ارم یکی از قدیمی ترین خیابانهای شیراز به شمار می رود که عمر آن را به قدمت باغ ارم نیز نسبت می دهند.

این خیابان در ضلع شمالی شهر شیراز و مقابل باغ امر واقع شده باغی که تاریخ ساخت آن به دوره سلجوقیان می رسد و در مورد آن گفته می شود در زمان سلجوقیان همراه با باغ تخت و چند باغ دیگر در شیراز توسط اتابک قراجه حکمران فارس که از سوی سنجر شاه سلجوقی به حکومت فارس منصوب شده بود ساخته شده است.

البته در اواخر سلسله زندیه بود که بنای اولیه عمارت باغ ارم توسط جانی خان قشقایی و پسرش محمدقلی خان و در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شد.

خیابان ارم نیز به لحاظ قدمت و هم به لحاظ زیبایی شهرتی جهانی دارد و گردشگرانی که سالها پیش در این خیابان قدم می زدند آرامشی را در خود حس می کرده اند که آنها را به اعماق تاریخ و فرهنگی این شهر می برد.

وجود باغ ارم در این خیابان، ارم را از سایر خیابانهای شهر متمایز ساخته است و هر ساله نیز میزبانی گردشگران مختلفی را از سراسر کشور بر عهده دارد که باید برای بازدید از باغ ارم از این خیابان گذر کنند.

فضایی که تا چندی پیش بر این خیابان حاکم بود تمام گردشگران و بازدید کنندگان باغ ارم را مغلوب خود می کرد و بدون اینکه کسی از گذشته این خیابان آگاهی داشته باشد با مشاهده فضای حاکم بر آن می توانست به خوبی حدس بزند که به جای عبور از یک خیابان معمولی در حال گذر از دالان پر از رمز و راز "شهر راز" است.

به هر حال این شرایط تا وقتی وجود داشت که اثری از ساختمانهای اداری و مجموعه های مختلف خدماتی دولتی و خصوصی نبود و امروز این گذرگاه تاریخی میزبان ادارات متعددی شده که چهره تاریخی آن را هر روز از بین برده و به آن ظاهری ژولیده و پژمرده بخشیده است.

مقایسه این خیابان با خیابانهای تاریخی کشورهای دیگر و حتی داخل ایران به خوبی این موضوع را تذکر می دهد که خیابان ارم نه تنها در حال از دست دادن آرامش خود است بلکه هویت تاریخی را که سالیان سال حفظ کرده و مردم شهر شیراز به آن بالیده اند، در زیر چرخهای اتوموبیلها و سرویسهای ادارات به دست فراموشی سپرده می شود.

خیابان عباس آباد در اصفهان یکی از وجوه تشابه مناسب برای خیابان ارم به شمار می رود که با مقیاسه دو خیابان به خوبی می توان روند رو به زوال ارم را درک کرد.

در خیابان عباس آباد اصفهان هیچ ارگان، سازمان، نهاد و یا حتی شرکتهای خصوصی حق خرید ملک را ندارد اما مرکز برخی از ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی شیراز در خیابان ارم است که روز به روز هم بازار آنها داغ تر و هم بر تعداد آنها افزوده می شود.

این ارگانها که در بررسی میدانی خبرنگار مهر شمار آن به بیش از 20 مورد می رسد شامل انواع مختلف نظیر بانکها، سازمان جهاد کشاورزی، مراکز آموزشی، شرکت آب، شیلات و... است و هر روز نیز یک مجموعه خصوصی نیز بر جمعیت این ارگانها در خیابان ارم اضافه می شود.

به گفته برخی از دوستداران میراث فرهنگی برخی از این ادارات، شرکتها و موسسات علاوه بر اینکه در حریم اثر تاریخی باغ ارم هستند باعث تردد بیش از اندازه خودروها در این خیابان شده اند و جلوه ویژه و خیره کننده این خیابان را بر هم زده اند.

آلودگی های صوتی و محیطی، دود، شلوغی و ده ها معضل و مشکل دیگر این روزها گریبان گیر خیابان ارم شده که هررهگذر و یا گردشگری را وادار به فرار می کند.

در حاشیه این خیابان که با درختهای چنار آراسته شده فقط مینی بوسهای ادارات را می توان دید که از ابتدا تا انتهای آن پارک شده اند و گویی همگی به جنگی آمده اند که جز تخریب چهره تاریخی و تمدنی خیابان ارم دستاورد دیگری نخواهد داشت.

رئیس میراث فرهنگی فارس: کاربری خیابان ارم باید محدود شود/ نامه نگاری ها را انجام می دهیم

در این رابطه رئیس میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به اینکه باغ ارم یک عنصر شاخص در کشور به شمار می رود، افزود: خیابان ارم نیز که در جوار این اثر تاریخی واقع شده از شروع آن یعنی میدان ارم تا پارک آزادی محدوده ای با هویت تمدنی و فرهنگی از گذشته مورد توجه بوده و در این محدوده ضوابط حریم نیز وجود دارد.

محمدرضا بذرگر اضافه کرد: البته به نظر می رسد دستگاه های مختلف فقط مسائل میراث فرهنگی در این محدوده را شامل رعایت حریم می دانند که این موضوع کافی نیست بلکه کاربری نیز باید در این محدوده مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: این منطقه باید وضعیت مسکونی و شرایط آرام شهری خود را حفظ کند وعلاوه بر اینکه در آن مسئله تراکم مورد توجه است موضوع کاربری نیز باید مطرح و دنبال شود.

رئیس میراث فرهنگی استان فارس گفت: تا چندی دیگر مسئله ثبت جهانی باغ ارم نیز صورت می گیرد و این امر خود نیز ضوابطی را می طلبد که باید رعایت شود از این رو ایجاد برخی محدودیتها نظیر کاربری و حفظ وضعیت مسکونی این منطقه ضروری است که میراث فرهنگی در این خصوص اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بذرگر تاکید کرد: میراث فرهنگی این موضوع را در کمیسیونهای مختلف دنبال خواهد کرد تا مسئله ایجاد محدودیت برای کاربری این مناطق محقق شود.

به هر حال مسئولان باید توجه داشته باشند محدوده خیابان ارم یکی از اجزای اساسی هویت شیراز در سطوح ملی و فراملی محسوب می شود و چهره امروزی این محدوده به هیچ عنوان معرف سابقه تمدنی درخشان شیراز نیست.

اگر حافظ شیرازی این روزها چهره ظاهری شهر خود را در زیر چرخهای خودروها و عملیات عمرانی ارگانها که در حال فرسودگی است را مشاهده می کرد باید دید بازهم این شعر را می سرود که:

اگرچه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به