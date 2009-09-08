تشکیل بانک ایده های شهروندی در مرکز نظارت همگانی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، "علیرضا محمودی" دوشنبه در حاشیه جلسه 1888 در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اجرای این طرح پیشنهادهای موثر و سازنده شهروندان به منظور بهبود طرحهای شهرداری و تامین نیازهای شهروندان بکار گرفته می شود.

به گفته این مقام مسئول در این طرح پیش از اجرا، حین اجرا و پایان اجرای طرحهای فنی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی، شهرسازی و معماری شهرداری در سطح محلات و مناطق از شهروندان نظرخواهی و ایده های آنان درباره این طرحها دریافت می شود.

رئیس مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران افزود: این مرکز پس از بررسی کارشناسانه و دسته بندی دیدگاههای منعکس شده به نظام پیشنهادها و بانک ایده های شهروندی آنها را در اختیار مدیریت شهری قرار می دهد تا در تصمیم گیریهای کلان شهرداری از آنها استفاده شود.