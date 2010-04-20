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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

چین :

همواره گفتگو را بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران می دانیم

همواره گفتگو را بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران می دانیم

با وجود تداوم تلاش ناکام برخی کشورهای غربی برای فشار بر ایران، سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر بر دیپلماسی برای حل موضوع هسته ای تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جیانگ یو" سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه بار دیگر گفت که باب گفتگوها برای انجام مذاکره با تهران همچنان باز است.

وی که کشورش مخالف تحریم ایران است همچنین گفت که گروه 1+5 در حال گفتگو درباره پیشنویس قطعنامه ای هستند که توسط آمریکا مطرح شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که پکن همچنان امیدوار به حل موضوع هسته ای ایران به روش دیپلماتیک است.

وی افزود: ما همیشه معتقدیم که انجام مذاکره و گفتگو بهترین روش ممکن برای حل موضوع هسته ای ایران است.

کد مطلب 943495

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