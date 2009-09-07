مذاکرات فرستاده اوباما با سران عربستان و یمن درباره تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، "جان برنان" مشاور باراک اوباما در مسئله مبارزه با تروریسم امروز در جده با "عبدالله بن عبدالعزیز" دیدار کرد.



این خبرگزاری به جزئیات بیشتری درباره دیدار مشاور اوباما با عبدالله بن عبدالعزیز اشاره نکرده است.



عربستان اواخر آگوست گذشته شاهد عملیات انتحاری شکست خورده شبکه القاعده بود که هدف از آن ترور محمد بن نایف بن عبدالعزیز معاون وزیر کشور و عضو خاندان سلطنتی حاکم به عنوان مسئول مبارزه با تروریسم این کشور بود.



برنان پیش از عربستان به یمن رفت که شاهد ناآرامی ها و درگیریهایی در شمال و همچنین گرایشهای جدایی طلبانه در جنوب و تقویت حضور القاعده است.

خبرگزاری دولتی یمن(سبا) در این باره گزارش داد این مسئول آمریکایی، نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به علی عبدالله صالح داد که در این نامه، اوباما بر حمایت کشورش از یمن و وحدت و امنیت آن تاکید کرده است.



در نامه اوباما به صالح آمده است : امنیت یمن، یک مسئله حیاتی برای امنیت ایالات متحده و منطقه است.



رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این نامه از ابتکار خود برای حمایت از یمن با هدف مقابله با چالشهای توسعه و حمایت از تلاشهای اصلاحات با پشتیبانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کشورهای کمک کننده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داده است.



یمن و عربستان از همپیمانان آمریکا در مبارزه با تروریسم به شمار می روند.