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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۹

محافل انس با قران با حضور قاری بین المللی در گلستان برپاست

محافل انس با قران با حضور قاری بین المللی در گلستان برپاست

گرگان - خبرگزاری مهر: محافل انس با قرآن با حضور " ثمرالدین صمد اف" قاری بین المللی از کشور تاجیکستان در مناطق مختلف استان گلستان از جمله گرگان برپاست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مراسم شامگاه دوشنبه در آستانه فرارسیدن شبهای قدر در سازمان آموزش و پرورش گلستان در گرگان برگزار شد و صمد اف در این مراسم به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

این برنامه در شهرهای گرگان، بندرگز، بندرترکمن، سرخنکلاته و کردکوی نیز در حال برگزاری است.
 
مسجد جامع زیارت، شهرک جواد الائمه، حسینیه سازمان آب، مسجد امیرالمومنین(ع)، مسجد النبی شهرک فردوسی، باباطاهر و مصلای گرگان و نیز مسجد امیرالمومنین حجت آباد کردکوی، مسجد جامع جلین، مسجد صاحب الزمان (عج) سرخنکلا، مسجد جامع بندرگز و بندرترکمن از جمله مناطقی هستند که محافل انس با قرآن در آن برگزار می شود.

صمد اف، رتبه اول المپیاد بین المللی قرآن و حدیث در ایران و رتبه های برتر مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم را داراست و در حال حاضر نیز در مدرسه عالی امام خمینی (ره) قم تدریس می کند. 

کد مطلب 943499

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