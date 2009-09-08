محافل انس با قران با حضور قاری بین المللی در گلستان برپاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مراسم شامگاه دوشنبه در آستانه فرارسیدن شبهای قدر در سازمان آموزش و پرورش گلستان در گرگان برگزار شد و صمد اف در این مراسم به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

این برنامه در شهرهای گرگان، بندرگز، بندرترکمن، سرخنکلاته و کردکوی نیز در حال برگزاری است.



مسجد جامع زیارت، شهرک جواد الائمه، حسینیه سازمان آب، مسجد امیرالمومنین(ع)، مسجد النبی شهرک فردوسی، باباطاهر و مصلای گرگان و نیز مسجد امیرالمومنین حجت آباد کردکوی، مسجد جامع جلین، مسجد صاحب الزمان (عج) سرخنکلا، مسجد جامع بندرگز و بندرترکمن از جمله مناطقی هستند که محافل انس با قرآن در آن برگزار می شود.

صمد اف، رتبه اول المپیاد بین المللی قرآن و حدیث در ایران و رتبه های برتر مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم را داراست و در حال حاضر نیز در مدرسه عالی امام خمینی (ره) قم تدریس می کند.