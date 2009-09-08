تیم فوتسال بانوان ایران در تایلند اردو می زند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال بانوان کشورمان که خود را برای سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام آماده می کند، در ادامه برنامه های آماده سازی خود 24 شهریورماه عازم کشور تایلند خواهند شد.

فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: تیم فوتسال بانوان در این سفر یک هفته ای ضمن پیگیری تمرینات آماده سازی خود، دیدارهای تدارکاتی را نیز مقابل تیم فوتسال تایلند برگزار خواهد کرد.

شجاعی ادامه داد: مسئولان فدراسیون فوتبال تایلند به دلیل سفر تیم فوتسال این کشور به استرالیا و برگزاری دیدارهای تدارکاتی در این کشور خواستار تعویق سفر تیم فوتسال بانوان ایران شده اند که درصدد هستیم تا با انجام هماهنگی های لازم این سفر را تا اواخر شهریور به تعویق بیندازیم.

وی ضمن رضایت از روند آماده سازی تیم فوتسال بانوان کشورمان ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در مسابقات آسیایی داخل سالن جایگاهی در بین 6 تیم برتر آسیا را بدست آورد.

سومین دوره بازی‏های آسیایی داخل سالن 8 تا 17 آبان‌ماه در هانوی ویتنام برگزار می‏شود.