طیبه صفایی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: تاکید احمدی نژاد درباره این وزارتخانه به انتخاب وزیر زن از میان زنان متخصص و توانمند است و نه از میان دو گروه زنان و مردان.

وی افزود: رئیس جمهور با توجه به اینکه نیمی از افراد شاغل در آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند بر این موضوع تاکید دارد که وزیر این وزراتخانه زن باشد .



نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه فاطمه آلیا با بیش از 20 سال سابقه کار در آموزش و پرورش از رده های پایین تا رده های مدیریتی گزینه خوبی برای این وزارتخانه است گفت : حتما هم مردان و هم زنان شایسته تر از وی در این حوزه وجود دارد اما به هر حال رئیس جمهور وی را به عنوان وزیر پیشنهادی انتخاب کرده است .



این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ریاست ستاد بانوان احمدی نژاد در انتخابات دهم تاثیری بر انتخاب فاطمه آلیا به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ندارد.



صفایی خاطرنشان کرد: هرچند که آلیا در آن زمان با قبولی این کار، مدیریتی کلان را در کشور به عهده داشت، اما این انتخاب به دلیل حمایت وی از رئیس جمهور در انتخابات نبود و رابطه احمدی نژاد رابطه بده بستانی نیست.



وی افزود: رئیس جمهور به دلیل اینکه زنان از ظرافت، حساسیت، تدبیر و صبر و بردباری بیشتری برخوردارند، فاطمه آلیا را عنوان گزینه وزارت آموزش و پروش معرفی کرده است.



نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون مدیریت در کشور به صورت مشارکتی است و آلیا نیز با بهره مندی از ویژگی مدیریت مشارکتی و تیمی و با استفاده از اتاق های فکر و نظرات کل مجموعه دانش آموزان و مدیران به مدیریت در اموزش و پرورش می پردازد.