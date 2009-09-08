ساختار ارزیابی پایه اول ابتدایی در یزد متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسن رادمنش شامگاه دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جدید نمره کمی صفر تا 20 نخواهیم داشت و به جای آن از ارزیابی ‌های توصیفی استفاده خواهد شد.

وی افزود: این طرح به طور دفعی در آموزش و پرورش استان یزد اجرا نمی‌ شود بلکه از شش سال پیش این طرح به طور غیررسمی آغاز شده و تحقیقات وسیعی بر روی آن انجام شده و به طور رسمی در سال تحصیلی 88 - 89 آغاز می‌ شود.

رادمنش خاطرنشان کرد: این طرح در تمامی مدارس عادی، نمونه مردمی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی، هیئت امنایی و شاهد استان به عنوان طرح پایلوت اجرا می‌ شود.

وی عنوان کرد: در نظام آموزشی کشور ما خلا بسیاری در پایه‌ های آموزشی که یونیسف در نظر گرفته است، احساس می شود از این رو تلاش می ‌شود با تغییر ارزیابی ‌ها به سمت ارزیابی‌ های توصیفی، این خلاها جبران شود.

وی با مقایسه ارزیابی‌ های کمی و توصیفی یادآور شد: در گذشته و در ارزیابی کمی برگه امتحانی هدف نهایی دانش‌ آموزان بود اما در طرح ارزشیابی توصیفی ارزیابی ‌های مختلفی وجود دارد و دانش ‌آموز به جای یک بار آزموده شدن در خردادماه، در تمام ایام سال مورد آزمونهای مختلف قرار می ‌گیرد.

رادمنش ادامه داد: در حال حاضر رقابتهای بسیار نامطلوب و نامساعدی در مدارس وجود دارد اما با اجرای طرح ارزشیابی توصیفی هیچ دانش‌ آموزی با دانش‌آموز دیگر سنجیده نمی ‌شود بلکه هر دانش‌آموز با توانایی ‌ها و استعدادهای خود سنجیده خواهد شد.

وی اظهار داشت: در ارزیابی کمی، نمره ابزار تهدید و ارعاب بود اما با جایگزینی ارزیابی توصیفی این پدیده از بین خواهد رفت و دانش‌ آموزان با آرامش بیشتری به فراگیری خواهند پرداخت.

رادمنش همچنین افزود: با فراگیر شدن ارزیابی توصیفی، پدیده تقلب که در حال حاضر به شدت در میان دانش‌ آموزان رواج دارد، به طور کلی حذف خواهد شد.

وی عنوان کرد: در ارزیابی توصیفی به جای نمره در کارنامه دانش‌ آموزان امتیازهای خوب، خیلی خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر جایگزین خواهد شد.

رادمنش همچنین خاطرنشان کرد: در این طرح ارتقا پایه توسط معلم صورت می‌ گیرد و ماندن دانش‌ آموز در یک پایه نیز توسط شورای مدرسه تصمیم‌ گیری می‌شود.

این مسئول افزود: روش آزمونها نیز در این نوع ارزیابی تغییر خواهد کرد و به جای کاغذ و مداد از سایر ابزار مانند آزمونهای عملکردی، پروژه ‌ای، کاردستی و ... استفاده خواهد شد.