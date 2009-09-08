به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برخی رسانه‌های جهان عرب از فیلمسازان خود خواسته‌اند در اعتراض به این اقدام برنامه‌ریزان جشنواره تورنتو حضور در سی و چهارمین دوره این رویداد معتبر سینمایی را تحریم کنند. این در حالی است که سینمای جهان امسال در هر دو جشنواره فیلم ونیز و تورنتو حضور چشمگیر دارد.

جنجال بر سر انتخاب تل آویو به عنوان موضوع نخستین دوره بخش "شهر به شهر" جشنواره فیلم تورنتو و نمایش 10 فیلم از سینماگران رژیم صهیونیستی از اواخر هفته گذشته آغاز شد و جان گریسن فیلمساز کانادایی در واکنش به این اقدام فیلم کوتاه خود "پوشیده" را از برنامه این دوره جشنواره تورنتو و نمایش در آن خارج کرد.

سپس نوبت به گروهی از چهره‌های سرشناس از جمله کن لوچ، دنی گلاور، نومی کلاین، جین فوندا و بیش از 50 نفر دیگر رسید تا با امضای طوماری اینترنتی مدیران جشنواره فیلم تورنتو را متهم به مشارکت با ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و تلاش برای ارائه تصویری دیگرگون از رژیم صهیونیستی در انظار بین‌المللی کنند.

در بخشی از این طومار که فیلمسازان عرب و اسرائیلی هم آن را امضا کرده‌اند آمده است: ما به این اعتراض داریم که جشنواره تورنتو، دانسته یا نادانسته، به بخشی از ماشین پروپاگاندای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. ما نمی‌گوییم فیلم‌های اسرائیلی در تورنتو به نمایش درنیاید یا به هیچکدام از فیلمسازان حاضر در بخش جنبی شهر به شهر اعتراضی نداریم.

نامه اعتراض‌آمیز سینماگران چنین ادامه یافته است: بلکه می‌گوییم در سالی که آن حمله وحشیانه به غزه انجام شده، جشنواره‌ای به اهمیت تورنتو نباید بخشی از تبلیغات برای رژیمی باشد که اسقف اعظم آفریقای جنوبی، جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و میگل دسکوتو بروکمن رئیس مجمع عمومی ملل متحد همگی بر آپارتایدی بودن آن اذعان دارند.

از سوی دیگر، فیلمسازان عرب قصد دارند با فیلم‌های خود در جشنواره تورنتو شرکت و از حرکت اعتراضی علیه بخش شهر به شهر حمایت کنند. آنها معتقدند تحریم جشنواره تورنتو شرایط را به نفع فلسطینیان عوض نمی‌کند و در عوض می‌توان با برقراری گفتگوی فرهنگی از طریق نمایش فیلم بسیاری از مشکلات را حل کرد.

یسری نصرالله مصری که این روزها فیلم سینمایی "شهرزاد برایم قصه بگو" را در جشنواره ونیز دارد، ضمن امضای طومار اعتراضی روشنفکران جهان خطاب به مدیران تورنتو گفت: متاسفانه اتفاقی که می‌شد از به وجود آمدن جلوگیری کرد به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شد. من معتقدم حضور نام اسرائیل در تورنتو بخشی از برنامه تبلیغاتی وزارت خارجه این رژیم است.

قرار است "شهرزاد" نصرالله در جشنواره تورنتو هم به نمایش درآید. الیا سلیمان دیگر فیلمسازی است که طومار را امضا کرده است. این هنرمند فلسطینی که "زمان باقیمانده" را در جشنواره تورنتو دارد گفت: چرا فقط باید فیلمسازان عرب جشنواره را تحریم کنند؟ این مسئله‌ای جهانی است و من معتقدم حضور ما بسیار بهتر و تاثیرگذارتر از غیبتمان در تورنتو خواهد بود.

یکی دیگر از فیلمسازان عرب که به تورنتو دعوت شده، از زاویه‌ای دیگر به این مسئله نگاه می‌کند: جهان عرب می‌تواند به میلیون‌ها کاری که رژیم اسرائیل روزانه انجام می‌دهد اعتراض کند. در عوض حالا که ما می‌توانیم در عرصه‌ای برابر صدایمان را به دنیا برسانیم، باید میدان را به نفع رقیب خالی کنیم.