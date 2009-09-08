مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه رئیس جدید سازمان تربیت بدنی از شناخت خوبی نسبت به ظرفیت های ورزش کشور برخوردار است و با ساختار و موجودیت ورزش بیگانه نیست و با توجه به روحیه ای که در انجام کارهای بزرگ دارد، بسیار امیدواریم ورزش ایران در 4 سال آینده گامهای بلندی درجهت رشد و توسعه بویژه در ابعاد قهرمانی و همگانی بردارد.

رئیس کمیته تخصصی فوتبال مجلس با اشاره به نشست اخیراعضای این کمیته با سعیدلو اظهار داشت: در این جلسه برنامه هایی از سوی کمیته تخصصی مجلس درجهت اوجگیری و ساماندهی تیم ملی و خصوصی سازی باشگاهها مطرح شد که مورد استقبال رئیس سازمان تربیت بدنی قرار گرفت و ایشان آمادگی خود را درجهت حمایت ازبرنامه های زیربنایی مجلس دربخش ورزش اعلام کردند.

نجف نژاد با اشاره به توصیه کمیته تخصصی فوتبال در توجه دادن مسئولان فدراسیون فوتبال به تیم های پایه اظهار داشت: کمیته تخصصی فوتبال درنشست های کارشناسی خود پس از ناکامی تیم ملی در صعود به جام جهانی به این نتیجه گیری رسید که راه برون رفت تیم ملی بزرگسالان از بن بست فعلی توجه به تیم های پایه است که خوشبختانه فدراسیون فوتبال به این توصیه مجلس توجه کرد و درحال حاضرتیم های پایه در اولویت برنامه های فدراسیون قرار دارد که این روند می تواند متضمن موفقیت های آینده فوتبال کشور باشد.

رئیس کمیته تخصصی فوتبال بکارگیری یک مربی تمام عیارخارجی در تیم های پایه را ازجمله پیشنهادات این کمیته به فدراسیون فوتبال عنوان کرد و اظهار داشت: با استخدام یکی از مربیان سرشناس و سازنده درتیم های پایه و دادن فرصت 4 تا 6 ساله به این مربی می توانیم درسالهای آینده به یک تیم ملی مقتدر و مدعی در سطح آسیا دست یابیم که البته این امر باید توام با نظارت و ارزشیابی مداوم از عملکرد این مربی باشد و هر 6 ماه یکبار عملکرد وی مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای اوجگیری فوتبال کشور باید با یک برنامه ریزی 4 ساله برای جام جهانی آینده از تمام ظرفیت های فکری و انسانی فوتبال کشوربهره گرفت، تصریح کرد: درنشستی که با آقای سعیدلو داشتیم، ایشان بر روی استفاده از مدیران موفق گذشته در مدیریت ورزش تاکید داشتند و امیدوارم این ذهنیت باعث همگرایی و تمرکز نیروهای مدیریتی در دوره 4 ساله آینده شود.

نماینده بابلسر همچنین اظهارداشت: در فوتبال اعتقاد داریم حضور چهره هایی نظیر آقای دادکان که گذشته موفقی در فدراسیون داشتند می تواند به فدراسیون آقای کفاشیان کمک کند و با جذب چنین نیروهایی، فوتبال این ظرفیت و پتانسیل را دارد تا بار دیگر در ابعاد مختلف به رشد و بالندگی دست یابد و بتوانیم جایگاه خود را در سطح آسیا بدست آوریم.