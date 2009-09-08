انتشار انجیل فمینیستی در آمریکا؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

دالاییلاما و کاردینال کاتولیک براهمیت آموزش اخلاقی تأکید کردند
آموزش اخلاقی، گفتگوی بینادیان و افزایش دمای زمین از جمله موضوعاتی بودند که در دیدار اخیر دالاییلاما و کاردینال کاتولیک در یک جلسه گفتگوی دینی به بحث گذاشته شدند.
دالاییلاما و کاردینال پل شان کوی هسی در این جلسه گفتگوی دینی که با عنوان " قانون آسمانی وقانونی طبیعی : گفتگو درباره انسانیت و طبیعت" برگزار شد تأکید کردند عشق و محبت برای آرامش درونی و سعادت ضروری هستند. این درحالی است که فرسایش ارزشهای اخلاقی و مادیگرایی میان افراد عدم اعتماد به وجود آورده و به روابط جامعه صدمه وارد میکند.
دالاییلاما گفت: آموزش مدارس این روزها بیش از حد بر ابعاد مادی زندگی تأکید میکند تا ابعاد معنوی. در سطح جهان نیز توجه به فضیلتهایی چون عشق و محبت مورد غفلت قرار گرفته است. گذشته در غرب نخست کلیساها بودند که آموزش اخلاقی برای جامعه را فراهم کردند.
کاردینال شان ضمن تأیید اظهارات دالاییلاما بر ضرورت توسعه آموزش اخلاقی اظهار داشت: تحول انسان نه تنها به تحولات مادی و فیزیکی بستگی دارد بلکه به تحولات ارزشهای دینی، اخلاقی و معنوی نیز متکی است و تمرکز برخی از کشورها بر دستاوردها و پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیکی به جامعه صدمه میزند.
هر دو رهبر دینی براهمیت احترام دوجانبه در گفتگوی بین ادیان تأکید کردند. در این میان دالاییلاما گفت: مؤمنان به ادیان جهان باید به دیگران معنای زندگی و اهمیت زندگی با ارزشهای نیک را نشان دهند. کاردینال شان نیز اظهار داشت در چنین گفتگوهایی افراد نباید تلاش کنند که طرف مقابل خود را به تغییر مذهب ترغیب کنند یا مدعی شوند که دین یکی بر دیگری برتری دارد.
چاپ نسخه جدید انجیل خشم رهبران مسیحی را درپیدارد
ناشران و علمای انجیلی امریکا این هفته اعلام کردند که نسخه جدیدی از انجیل که "نسخه بینالمللی جدید" نام دارد در سال 2011 منتشر میشود اما دراین انجیل از واژگانی که اشاره به جنس مذکر و مونث است پرهیز شده و پیشبینی میشود چاپ این انجیل خشم رهبران مسیحی را به دنبال داشته باشد.
بارت اهرمان از کارشناسان عهد جدید و نویسنده کتاب " نقل قول نادرست از مسیح" و "تحریف گفتههای مسیح : فاش ساختن تناقضات در انجیل" در این باره ابراز تردید کرده است که ترجمه و تصحیح این انجیل ارتباطی با تکامل زبان انگلیسی داشته باشد.
اهرمان گفت: ناشران این کتاب زبان را به گونهای تغییر داده که به هیچ جنسی اشاره نمیکند و از آنجا که مخاطب این انجیل پروتستانها هستند و آنها با هر مسئلهای احساس میکنند که مورد اهانت قرار گرفتهاند و به نظر میرسد دستورالعمل فیمنیستی در پس آن نهفته باشد نشر این انجیل مناقشهبرانگیز خواهد شد.
داگلاس مو رئیس هیئت مستقل کارشناسان انجیلی مسئول ترجمه این انجیل جدید گفت: ما نمیتوانیم تحت تأثیر هیچ کدام از گروهها قرار بگیریم و آن را با حالات فرهنگی مورد درخواست آنها تطبیق دهیم. چرا که در این صورت این انجیل توانایی تغییر ما و توانایی ارتباط برقرار کردن با ما را از دست میداد.
بخشی از قدیمیترین انجیل جهان در مصر کشف شد
بخشی از قدیمیترین انجیل جهان کودکس سینایتیکوس(نسخه سینائیه) در صومعه سنت کاترین مصر به صورت اتفاقی کشف شد.
این بخش از کودکس سینایتیکوس روز سه شنبه 10 شهریورماه درحالی که نیکولاس ساریس از شخصیتهای آکادمیک بریتانیایی درحال جستجوی تصاویری از نسخ خطی در کتابخانه سنت کاترین، در شهر سنت کاترین مصر بود مشاهده شد.
ساریس در این رابطه گفت: لحظه بسیار هیجان انگیزی بود. اگرچه این حوزه تخصصی من نیست اما من در پروژه آنلاین آن سهیم بودم بنابراین تصاویر آن در ذهن من حک شده بود. پس از مشاهده این بخش از انجیل قدیمی به بررسی ارتفاع حروف و ستونها پرداخته و به سرعت متوجه شدم که من درحال نگاه کردن به یک بخش نادیده از قدیمی ترین انجیل جهان هستم.
وی در نامه الکترونیکی که برای کشیش جاستین کتابدار صومعه نوشته، اعلام کرد: اگر یک در میلیون این احتمال وجود داشته باشد که این تصویر بخشی از انجیل قدیمی باشد که پیشتر به آن توجه نکردهایم ، بهتره گزارش کنیم و این موضوع نادیده گرفته نشود .
کشیش جاستین نیز کشف یک بخش از انجیل قدیمی جهان را پس از پیگیری های دقیق تر تصدیق کرده و گفته است که تکنولوژی مدرن باید این امکان را برای ما فراهم کند تا بتوانیم بررسیهای خود را دقیق تر کنیم.
قدیمی ترین انجیل جهان به زبان یونانی روی پوست حیوانات نوشته شده و قدیمی ترین نسخه شناخته شدن انجیل است. پس از آنکه اتحاد جماهیر شوری مجموعه خود را در سال 1933 به بریتانیا فروخت، کتابخانه بریتیش بزرگترین بخش از کودکس سینایتیکوس را در اختیار دارد.
پاپ از محتوای فیلم تلویزیونی سنت آگوستین تجلیل کرد
پاپ بندیکت شانزدهم از ساخت فیلم تلویزیونی که به زندگی سنت آگوستین اختصاص یافته تجلیل کرد و اظهار داشت که این فیلم نشان دهنده تمام ابعاد تجربه زندگی بشری با تمام مشکلات، اندوه و ناکامیهای آن است.
رهبرکاتولیکهای جهان پس از تماشای نسخه کوتاه شده این فیلم سه ساعته تلویزیونی گفت: این فیلم نشان میدهد چگونه در پایان حقیقت قوی تر از هر مانعی است و حقیقت ما را خواهد یافت.
این فیلم که سنت آگوستین نام دارد به کارگردانی کارگردان تحسین شده کانادایی کریستین دوگای ساخته شده و تولید آن برعهده کمپانیهای لهستانی، آلمانی و ایتالیایی بوده است. در تبلیغات این فیلم عنوان میشود که این مجموعه کوتاه یکی از چند فیلمی است که قرار است با محور نرو امپراطور رومی ، سنت پیتر و بن هور ساخته شود.
پاپ بهکرات گفته است که تفکر خود بهشدت از این متأله قرن چهارمی الهام گرفته است. وی در سال 1953 زمانی که جوان بود تز دکترای خود را درباره تعالیم سنت آگوستین نوشته بود.
سنت آگوستین در افریقای شمالی متولد شد و سالها توصیههای مادر خود را نادیده میگرفت و سبک زندگی لذت جویانهای را دنبال می کرد اما سرانجام در سن 33 سالگی در میلان ایتالیا تعمید گرفت، این درحالی است که بیداری معنوی سنت آگوستین یک شبه صورت نگرفت بلکه در پی یک فرآیند مستمری اتفاق افتاد.
اعیاد مذهبی هندوهای هندوستان بر محیط زیست تأکید میکنند
درحالی که برگزاری آداب و شعائر مذهبی و باستانی برای هندوهای هندوستان بسیار حائز اهمیت بوده، توجه به محیط زیست در این جشنها به عنوان یک ابتکار عمل اخیراً از سوی برخی هندوها ترویج میشود.
مدارس، محیط زیستگرایان و برخی از ایالتها نسبت به آلودگی شدید ترقهها، رنگهای شیمیایی و سمی و ساخت بت الههها از مواد غیرقابل بازیافت هشدار داده و هندوها را به برگزاری مراسم "سبز" به معنای دوستدار محیط زیست ترغیب کردهاند.
در شهر بمبئی که جشنها برای الهه گانش، الههای با سرفیل، در جریان است مجسمههای رنگی، جشنهای خیابانی پر سرو صدا بسیار به چشم میخورند اما و ایستگاههای تلویزیونی و رادیویی بهشدت بر پیامهای زیست میحطی تأکید کرده و در رابطه با ساخت مجسمهها از مواد قابل بازیافت تأکید میکنند.
برای ساخت این مجسمهها از گچهای رنگی پاریس استفاده میشود و معمولاً پس از مراسم رسمی که شاید نصف روز به طول بیانجامد در دریا یا دریاچه غوطه ور میشوند و در نهایت این مجسمهها که در آب تکه تکه میشوند در ساحل پخش می شوند اما تعداد هندوهایی که مجسمههای سفالی کوچکتری انتخاب میکنند این روزها افزایش یافته است.
این درحالی است که برخی سازندگان این مجسمهها اظهار میدارند که ساخت مجسمهها از گچ پاریس سادهتر و زیباتر است اما گرچه استفاده از سفال سنگینتر است اما از نظر زیستمحیطی مؤثرتر تلقی میشود.
در آستانه اعیاد مذهبی، بسیاری از هندوها که دغدغههای زیست محیطی دارند همسایگان و دوستان خود را برای استفاده از مجسمههای سفالی ترغیب میکنند و در آستانه اعیاد مربوط به الهه گانش به آنها توصیه میکنند که مجسمه این الهه را در طشتی در حیاط خانه خود غوطهور کنند و سفال آن را برای بازی در اختیار کودکان قرار دهند.
برخی از فعالان زیستمحیطی هندو به همکیشان خود میگویند که مجسمهای که در دریا حل نشود پایان فاجعهآمیز چیزی است که شما روزها به درگاه آن دعا کردهاید. در ایالت شرقی بنگال غربی نیز دولت رنگآمیزی این مجسمهها با رنگهای شیمیایی سمی را ممنوع اعلام کرده است.
