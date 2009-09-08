رمزگشایی قرارداد جنجال برانگیز کرسنت ماموریت وزیر جدید نفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس طرح پیشنهادی وزارت نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه ایران باید روزانه بالغ بر 75 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به چهار کشور کویت، عمان، امارات و بحرین صادر کند.

از این رو بدون شک منطقه خلیج فارس یکی از مهمترین بازارهای گاز ایران تا پنج سال آینده خواهد بود که وجود مزیتهایی همچون میادین بزرگ گازی (پارس جنوبی، کیش و سلمان)، موقعیت منحصر به فرد جغرافیای ژئو انرژی و نیاز شدید همسایگان جنوبی دسترسی به این هدف استراتژیک را تقویت می کند.

پیش بینی می شود تا سال 1393، کویت با دریافت 6/8 میلیون متر مکعب، عمان با 28 میلیون متر مکعب، بحرین با 28 متر مکعب و امارات با 3/12 میلیون متر مکعب گاز در روز به جمع خریداران گاز ایران بپیوندند.

اما هم اکنون تنها قرارداد رسمی ایران برای آغاز صدور گاز به حاشیه نشینان خلیج فارس کرسنت است که این توافق رسمی نیز علی رغم گذشت حدود هشت سال از امضای آن تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در این بین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از ماموریتهای آینده وزیر جدید نفت سامان دهی این قرارداد و سپس نهایی کردن سایر قراردادهای گازی ایران در منطقه خلیج فارس خواهد بود.

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی آخرین اقدامات صورت گرفته برای صدور گاز ایران به امارات را مورد بررسی قرار داده است.

پیگیری داوری کرسنت ماموریت جدید "نایجک"

قرارداد کرسنت پس از پشت سرگذاشتن کش و قوس های فراوان در طی هشت سال گذشته اما با شکایت مسئولان این شرکت اماراتی و پیگیری حقوقی آن به دیوان داوری بین المللی وارد مرحله تازه ای شده است.

در همین حال، شرکت ملی صادرات گاز ایران در جدید ترین ماموریت خود به عنوان مسئول مستقیم پیگیری پرونده کرسنت در مجامع بین المللی شده که در صورت حل و فصل مسالمت آمیز این پرونده و اجرایی کردن این قرارداد صادرات گاز (با حفظ منافع ملی) زمینه را برای حضور پایدارتر ایران در این بازار سودآور گازی فراهم می کند.

"میدل ایست انرژی" جدیدترین مشتری اماراتی گاز ایران

سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز در خصوص آخرین مذاکرات گازی صورت گرفته برای حضور ایران در بازار گاز امارات پیش از این از مذاکره با سه شرکت اماراتی خبر داده و گفته بود: اخیرا مذاکرات صورت گرفته با یکی از این شرکت ها منجر به امضای تفاهم نامه شده است.

در این رابطه پس از پیگیری های خبرنگار مهر مشخص شد تاکنون مذاکراتی با شرکت های مبادله، ENOC (شرکت ملی نفت امارات) و الغریر برای صادرات گاز طبیعی انجام شده است.

اما به تازگی برخی منابع خبری اعلام کرده اند که تفاهم نامه امضا شده گازی شرکت ملی صادرات گاز با شرکت "میدل ایست انرژی " بوده که پس از انتشار این خبر تاکنون مسئولان وزارت نفت نسبت به صحت و سقم این خبر واکنشی نشان نداده اند.

اما بررسی سوابق میدل ایست انرژی نشان می دهد که این شرکت اماراتی تاکنون هیچ گونه فعالیت تخصصی در زمینه خرید و فروش گاز در بازارهای بین المللی نداشته و از این رو نمی تواند گزینه مناسبی برای انتقال گاز ایران به امارات باشد.

خط لوله سیری – عسلویه؛ رقیب یا رفیق؟

به گزارش مهر، سال گذشته با دستور غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت ساخت خط لوله سیری به عسلویه به عنوان بزرگترین خط لوله گاز خلیج فارس با هدف انتقال گاز تولید شده میدان سلمان به پالایشگاه های پارس جنوبی آغاز شد.

در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران عملیات اجرایی این خط لوله رو به پایان بوده و امکان بهره برداری از این خط لوله 287 کیلومتری تا زمستان امسال وجود دارد.

عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت هم اخیرا از افزایش تولید 500 میلیون فوت مکعبی گاز میدان مشترک سلمان در خلیج فارس خبر داده و گفته است: گاز این میدان تا زمستان امسال قابل انتقال به مبادی مصرف خواهد بود.

با توجه به اینکه این خط لوله از قابلیت انتقال گاز در دو مسیر عسلویه و مبارک امارات برخوردار است این احتمال وجود دارد که در صورت توافق مذاکرات، گاز ایران پس از تاخیری 3.5 ساله راهی امارات شود.

به هر حال باید دید با توجه تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت نفت و حضور مسعود میر کاظمی به عنوان یکی از وزرای قابل اعتماد رئیس جمهور چه سرنوشتی در انتظار این قرارداد جنجال برانگیز است.