جشن قهرماني سپاهان 17 مرداد ماه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين مراسم كه نمايندگان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، مديران اجرايي استان و مسوولين ورزشي اصفهان حضور داشتند مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان طي سخناني بااشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر گسترش امر ورزش و سخنان رييس جمهور در ديدار با ورزشكاران در رابطه با توجه به امر ورزش قهرماني گفت: به عنوان شركت فولاد مباركه خود را موظف مي دانيم در امر ورزش سرمايه گذاري كنيم و بر اساس اين رهنمودها با اعتقاد و تدوين استراتژي در حال حركت هستيم. مهندس محمود اسلاميان بااشاره به تدوين طرح جامع فوتبال در باشگاه فولاد مباركه سپاهان گفت: طي 5 سال آينده باشگاه سپاهان ستاره هائي را به فوتبال ايران معرفي خواهد كرد كه در آسمان فوتبال كشور خواند درخشيد و آن زمان همگان ثمره برنامه ريزي مدون را در اين باشگاه خواهند ديد. وي تاكيد كرد: ساختار و سازمان مناسب به همراه مديريت قوي هر جا كه باشد ضامن موفقيت است. ما ساختاري قوي داريم و مديريت باشگاهي ما طي برنامه كار مي كند كه نتايج آن هم كاملا مشخص است. اسلاميان در ادامه گفت: فولادمباركه كه با اعتقاد قوي وارد امر ورزش شده است و با اعتقاد به كار خود ادامه مي دهد، شما چه كسي را در دنيا سراغ داريد كه بتواند با 2 ميليارد تومان، 4 ميليون نفر را شاد كند. مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان با بيان اين مطلب كه به اعتقاد من تشنج از زمين سبز مسابقه به تماشاگران منتقل مي شود گفت: با خطاي يك مربي كه سابقه 20 سال بازيگري را در كارنامه خود دارد چگونه بايد برخورد كرد؟ چگونه است كه ايشان نمي داند درهنگام اخراج بايد زمين مسابقه را ترك كند؟ وي افزود: آقاي ضرغامي رياست محترم سازمان صدا و سيما نبايد اجازه دهند كه هر كسي باهر شخصيتي وارد يك برنامه زنده شود و هر چه دانش مي خواهد به مردم يك شهر، استان يا يك مجموعه بگويد. مهندس اسلاميان تاكيد كرد: صدا وسيما جاي هر كسي نيست كه بخواهد به استاني با مردمي كه 23 هزار شهيد را تقديم انقلاب كرده است توهين كند. متاسفم كه فردي كه شخصيتش در دوران فوتبال شناخته شده است در رسانه ملي حيثيت مردم شريف اصفهان را زير سوال مي برد. وي افزود: البته بازيكنان شايسته سپاهان جواب همه اهانتها را در زمين مسابقه دادند. وي در ادامه با اشاره به موفقيت فرهاد كاظمي در طي 2 سال مربيگري خود در سپاهان گفت: آقاي كاظمي گزينه اول باشگاه است و اميدوارم ايشان مشكلاتي را كه مي گويد از نظر خانوادگي دارد حل كند و در سپاهان باقي بماند ضمن اينكه معتقدم ايشان بهترين مربي ايران است. در ادامه اين مراسم محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان نيز طي سخناني با بيان اين مطلب كه قهرماني سپاهان با تلاش مجموعه تيم و هدايت آقاي كاظمي ميسر شده است گفت: اين قهرمان در شرايطي به دست آمد كه تيم ما تحت شرايط ملتهب و شانتاژ و جنگ رواني قرار گرفته بود. وي افزود: متاسفانه ابزارهاي تبليغاتي به صورت نابرابر در اختيار تيمهاي پايتخت نشين بودو انواع هجمه ها سرازير اين رسانه ها شده بود اما بچه هاي سپاهان جواب اين ناسپاسي ها و حرفها را در ميدان مسابقه دادند. وي با بيان اين مطلب كه اين براي اولين بار بود كه تيم شهرستاني در تهران و در مقابل 90 هزار تماشاگر مسابقه مي داد از مسوولين امنيتي - انتظامي تهران برگ و ورزشگاه آزادي بابت امنيت اين مسابقه تقدير و تشكر كرد. ساكت تاكيد كرد: نبايد فراموش كنيم بدست آوردن قهرماني سخت است اما دشوارتر از آن حفظ قهرماني است. وي با دعوت از عموم مردم اصفهان و علاقمندان به تيم سپاهان براي شركت در جشن بزرگ قهرماني اين تيم كه در 17 مرداد ماه سالجاري همزمان با ميلاد حضرت فاطمه (س) برگزار مي شود، گفت: در اين جشن سعي داريم با حضور هواداران پرشور اصفهاني ها طي برنامه هاي متنوع و جذابي كه در دست تدوين است از همراهي تماشاگران خونگرم اصفهاني، قهرماني تيم سپاهان در جام حذفي و مساعدت مسوولان شهر در راه قهرماني تقدير و تشكر بعمل آوريم.