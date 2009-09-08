فرنگی کاران چهارشنبه در تست آمادگی جسمانی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز سه شنبه و با حضور 21 کشتی گیر دعوت شده به اردو بطور رسمی آغاز شد و تا روز 29 شهریورماه زمان اعزام به رقابتهای جهانی دانمارک ادامه پیدا می کند.

فرنگی کاران کشورمان عصر امروز سه شنبه یک جلسه تمرین را در برنامه دارند. تمرین فرنگی کاران اعزامی به رقابتهای جهانی دانمارک با توجه به زمان برگزاری این رقابتها از ساعت 13 تا 21 برگزار می شود.

طبق برنامه تنظیمی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، ملی پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی دانمارک صبح فردا چهارشنبه با حضور در سالن سنجش آکادمی ملی المپیک در تست آمادگی جسمانی شرکت می کنند.

رقابتهای کشتی فرنگی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.