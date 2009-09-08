دستاوردها و پژوهشهای 30 مرکز قرآنی در گیلان عرضه شد

حجت الاسلام حمید پورعیسی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: این مراکز دستاوردها و پژوهشهای قرآنی خود را در زمینه های آموزشی، پژوهشی، هنری و آثار مکتوب در 18بخش عرضه کرده اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی نسل جوان با ارزشهای این کتاب الهی دایرشده است.

وی همچنین با اشاره به نقش قرآن در هدایت انسانها، اظهار داشت: قرائت قرآن همچون نوری در دلهای مومنان، ضامن خوشبختی دنیوی و اخروی و روزه سپر آتش جهنم است.

پورعیسی خاطر نشان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است تا در ماه نزول قرآن این کتاب آسمانی را از مهجوریت خارج ساخت.

وی با اعلام اینکه فعالیت برای ترویج فرهنگ قرآنی انسان را به کمال می رساند، افزود: حضور قرآن و فرهنگ قرآنی موجب کاهش ناهنجاری ها در سطح جامعه می شود.

مدیرکل ارشاد گیلان به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در بین نسل جوان بخصوص در ماه نزول قرآن اشاره کرد و تاکید کرد: با مانوس کردن جوانان و نوجوانان با احکام الهی باید آنها را از تهدید های فرهنگی دشمنان مصون نگه داشت.

علاقمندان می توانند تا پایان ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 9 صبح تا شش عصر از این نمایشگاه در مجتمع خاتم الانبیای (ص) رشت دیدن کنند.

